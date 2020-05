Coronavirus: Nach dem Neustart herrscht in Fitnessstudios getrübte Freude

Nur ein Teil der Geräte nutzbar

Flatterband an jedem zweiten Gerät: Wie hier im Lions Next Level Fitness in Meinerzhagen konnten am Montag alle Fitnessstudios wieder öffnen – allerdings unter besonderen Bedingungen.

Meinerzhagen - Anderthalb Monate waren Fitnessklub-Besucher zum Däumchen drehen verurteilt – oder zum Individualsport an der frischen Luft. Seit Montag ist der Weg an die Geräte aber wieder frei, oder, besser gesagt: an einen Teil der Geräte.