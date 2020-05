Sekundarschule: Am Montag sind die nächsten Schüler an der Reihe

+ © F. Zacharias Am Montag kehren die Neuntklässler an die Sekundarschule zurück. Die übrigen Jahrgänge folgen an den Tagen darauf. © F. Zacharias

Meinerzhagen - Auch an der Sekundarschule Meinerzhagen geht zurück in den Unterricht – zumindest für einen Teil der Schüler: Am Montag, 11. Mai, kehren mit den Neuntklässlern die nächsten Schüler in den Präsenzunterricht zurück. Die übrigen Jahrgangsstufen folgen.