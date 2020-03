Team der Tafel bemüht sich um neue Vertriebswege

+ © Benninghaus Derzeit nicht mehr möglich: Direkte Übergabe der Lebensmittel bei der Meinerzhagener Tafel in den Räumen am Inselweg. © Benninghaus

Meinerzhagen - Da die Lebensmittelausgabe der Meinerzhagener Tafel in den Räumen der Evangelischen Kirchengemeinde am Inselweg aufgrund der Corona-Krise zurzeit nicht möglich ist, bemüht sich das Tafelteam um andere Möglichkeiten, Lebensmittel an Gäste der Tafel zu verteilen.