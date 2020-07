Seniorenheim sieht Corona-Lockerungen kritisch

Viele neue Regeln

+ © Benninghaus Kontakt ist wieder erlaubt, aber nur mit Mundschutz und desinfizierten Händen. © Benninghaus

Meinerzhagen - Alles neu, macht der ... Juli. Seit Beginn dieses Monats gelten in Senioreneinrichtungen im Land NRW wieder geänderte Rahmenbedingungen. Auch im Wilhelm-Langemann-Haus an der Mühlenbergstraße gibt es für die Bewohner in Zeiten der Corona-Pandemie nun weitere Erleichterungen. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille.