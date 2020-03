Erste Infizierte in Meinerzhagen - Todesfall in der Nachbarstadt

Meinerzhagen - Für Experten war es nur eine Frage der Zeit: Auch in Meinerzhagen sind nun erste Fälle von Corona-Infizierten bekannt geworden.

Lange Zeit gehörte Meinerzhagen zu den wenigen Kommunen, in denen noch keine Corona-Infektion registriert worden war. Das hat sich nun geändert.

Wie der Märkische Kreis in seiner aktuellen Statistik aufzählt, sind drei Meinerzhagener Bürger positiv auf das Virus getestet worden und damit ebenso viele wie in der Nachbarstadt Kierspe.

Auch 26 Kontaktpersonen wegen Coronavirus in Quarantäne

Neben den Infizierten stehen außerdem 26 Kontaktpersonen in den beiden Städten unter Quarantäne: 17 in Meinerzhagen und neun in Kierspe.

Todesfall in Attendorn

Darüber hinaus wurde bekannt, dass in der Nachbarstadt Attendorn der erste Todesfa ll gemeldet wurde.