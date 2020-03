Zuflucht Parzelle: So trotzen Kleingärtner dem Virus

+ © Rieder Sven Schmidt ist Vorsitzender des Kleingärtnervereins Meinhardus. © Rieder

Meinerzhagen - Die Corona-Krise stellt die Menschen vor große Herausforderungen. Davon bleibt auch die Gemütslage nicht verschont, die allgemeine Stimmung ist gedrückt - nur allzu verständlich. Entsprechend wichtig ist es in diesen Zeiten, einen Ausgleich zu suchen. Die Mitglieder des Kleingärtnervereins Meinhardus finden diesen in ihren Parzellen in der Anlage an der Danziger Straße.