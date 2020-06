Grundschulen: Große Fragezeichen zum 15. Juni

Nach NRW-Beschluss

Meinerzhagen - Am 15. Juni soll der Alltag wieder zurückkehren in die Grundschulen Nordrhein-Westfalens. Das gab Landesschulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gestern bekannt – und sorgte bei Lehrerverbänden und -Gewerkschaften für gemischte Reaktionen. Die wenigsten davon sind positiv – und dieses Stimmungsbild spiegelt sich auch in den Meinerzhagener Schulen wider.