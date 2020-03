Auch Brennerei aus MK stellt Alkohol zur Verfügung

Corona-Krise

+ © F. Zacharias Krugmann-Geschäftsführer Patrick Fayner im Werksverkauf an der Krim: Die Corona-Krise trifft auch das älteste Meinerzhagener Unternehmen massiv. Kurzarbeit steht auch dort auf der Agenda. © F. Zacharias

Meinerzhagen - Eigentlich ist der Rohstoff, mit dem der Meinerzhagener Spirituosenhersteller Krugmann sein Geld verdient, in Zeiten von Corona ein wertvolles Gut. Für die Herstellung von Desinfektionsmitteln ist Alkohol gefragt – in Schnäpsen und Likören verliert er derzeit allerdings massiv an Wert. Auch das älteste Unternehmen der Volmestadt bekommt die Corona-Krise massiv zu spüren.