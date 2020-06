Desfinfektion made in Eseloh: Aus beschaulichen Dorf in die Kirchen des MK

Kleine Firma sattelt um

+ © F. Zacharias Virenkiller aus Eseloh: Benjamin Miß präsentiert das Desinfektionsmittel, das es in nur sechs Wochen zur Marktreife und Zulassung durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin geschafft hat. © F. Zacharias

Meinerzhagen - Manchmal ist es die Not, die erfinderisch macht, manchmal ist es ein Zufall – und manchmal eine Mischung aus beidem. So wie in Eseloh, wo Hans-Jürgen und Benjamin Miß in nur sechs Wochen aus einer Idee ein registriertes Produkt entwickelt haben, das in Corona-Zeiten wichtiger ist denn je.