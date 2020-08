Eine besondere Reihentestung in der Schule

Coronavirus

+ © K. Schliek Dr. Andrea Brune (r.) führt bei Grundschullehrerin Julia Eussen den Corona-Test durch. Insgesamt 21 Bedienstete der Ebbeschule wurden gestern im Rahmen des vom Land NRW geförderten Projekts vorsorglich getestet © K. Schliek

Das Coronavirus hat zahlreiche Schulen bereits vor größte Probleme gestellt. So auch die Ebbeschule in Valbert - die bislang noch keinen Infektionsfall verzeichnen musste. Getestet wurde jetzt aber dennoch in großer Zahl.