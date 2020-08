Corona und Hitze: Die nächsten Freibäder im MK reagieren

Meinerzhagen - Das Coronavirus und Menschenmassen, die vor der Hitze ins kühle Nass fliehen wollen - das verträgt sich nicht. Jetzt reagieren die nächsten Freibäder im Märkischen Kreis.

Die Freibäder in Meinerzhagen und Valbert werden nicht mehr so lange geöffnet sein wie zuletzt: Am Dienstag gab die Stadtverwaltung bekannt, dass ab sofort und bis auf Weiteres an den Wochenenden der erste Schwimmblock von jeweils 7 bis 9 Uhr entfällt.

Außerdem müsse der erste Block im Freibad Valbert am Mittwoch, 12. August, und am Donnerstag, 13. August, „aufgrund eines Engpasses“ gestrichen werden.

Als Grund für die Anpassung werden „die hohe Belastung der Teams vor Ort aufgrund des großen Besucherandrangs wegen der Hitze“ genannt, aber auch die aktuellen Rahmenbedingungen.

Zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung seien zahlreiche zusätzliche Arbeitsschritte notwendig.

Sicherer Besuch soll gewährleistet sein

Um weiterhin einen in jeder Hinsicht sicheren Besuch der Freibäder gewährleisten zu können, habe sich die Stadt für diese zunächst geänderten Öffnungszeiten entschieden. Alle weiteren aktuellen Regelungen bleiben bestehen.

Böse Überraschung am Dienstag indes vor dem Herscheider Freibad: Wer in der Mittagshitze auf den Einlass wartete, wurde bitter enttäuscht - allerdings aus nachvollziehbaren Gründen.