Corona: Meinerzhagener Frühling und mehr abgesagt

+ © Klaus Schliek Der Meinerzhagener Frühling zieht traditionell viele Menschen an - in diesem Jahr fällt die Veranstaltung jedoch aus. © Klaus Schliek

Meinerzhagen - Jetzt hat es auch die erste Großveranstaltung des Jahres in Meinerzhagen getroffen: Die Volksbank in Südwestfalen gab am Freitag bekannt, dass der für den 10. Mai geplante Meinerzhagener Frühling in der Innenstadt aufgrund aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus abgesagt wird.