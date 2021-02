Die Jugend lebt in der Corona-Zeit online

Pandemie sorgt für Frustration

+ © Simone Benninghaus Kinder und Jugendliche während des Lockdowns zu erreichen – das werde zunehmend schwerer, berichtet Silke Stöhr, Leiterin des Jugendzentrums Meinerzhagen. © Simone Benninghaus

Die große Eingangstür des Jugendzentrums ist verschlossen. Drinnen im Büro sitzt Silke Stöhr vor ihrem Computer. „Wir quatschen ein bisschen“, sagt sie. Michelle und Katharina sind im Chat. Das Gespräch dreht sich um Schule, um die Zeit zuhause, um den Corona-Frust. Und ums Lachen. „Was glaubt ihr, wieviel weniger habt ihr gelacht während der Corona-Zeit?“, fragt die Leiterin des Jugendzentrums.

Meinerzhagen – Ob Schule, Musikunterricht, Nachhilfe, Fahrschule, Gespräche mit Freunden – Jugendliche leben in der Corona-Zeit vielfach online. Das gilt auch für das Jugendzentrum. Miteinander chatten im Discord, ab und zu mal Gesellschaftsspiele á la Stadt, Land, Fluss – für Silke Stöhr und ihr Team ist es derzeit fast die einzige Möglichkeit, mit den Jugendlichen, die sonst ins Jugendzentrum kommen, in Kontakt zu bleiben. „Es ist schwer“, macht sie keinen Hehl aus der Situation, während sich Katharina kurz verabschiedet und den Chat wechselt. „Ich bin kurz bei Simon“, sagt sie. Silke Stöhrs Kollege Simon Zimpel sitzt im Jugendzentrum in der oberen Etage und ist ebenfalls online. Katharina besucht die Runde – virtuell.

Schule bietet Freiraum

Kinder und Jugendliche während des Lockdowns zu erreichen – das werde zunehmend schwerer, berichtet Silke Stöhr. „Ich habe das Gefühl, alle igeln sich zuhause ein.“ Andere Möglichkeiten gibt es derzeit schließlich auch nicht. Je länger der Lockdown andauere, umso schwächer werde auch der Antrieb, ist ihre Vermutung. Sich anhaltend selbst zu motivieren, das sei schwierig. „Ich glaube, dass es die Jugendlichen leid sind, plötzlich allein so verantwortlich zu sein.“ Normalerweise werde diese Verantwortung in der Schule auch abgegeben - unbewusst. Die Schule sei nicht nur Lernort, sie biete zugleich Freiraum. „Da passiert ja auch vieles andere, nicht nur Unterricht. Das ist zugleich Entlastung, ohne dass man überhaupt darüber nachdenkt.“ Die Leichtigkeit, die so typisch sei für die Jugendzeit, sie gehe durch Corona verloren: „Sich einfach ausprobieren dürfen, das fehlt im Augenblick.“

Kontakte fehlen

Der 14-jährigen Michelle fehlt vor allen Dingen das Jugendzentrum. „Das ist ein Teil von mir“, sagt die Gesamtschülerin. Nur zuhause zu sein, daheim zu lernen, das sei ihr am Anfang schwergefallen. Inzwischen habe sie sich arrangiert. Doch sie vermisse die Kontakte zu Freunden, die Besuche im Fitnessstudio und eben das Jugendzentrum. „Hier ist man einfach nicht alleine, man fühlt sich geborgen.“ Michelle besucht die 9. Klasse. Um ihre Prüfungen im nächsten Schuljahr mache sie sich jedoch schon jetzt Gedanken und hat Sorge, dass Lehrstoff durch die Pandemie fehlt. Sich beim Homeschooling zu motivieren, das falle mitunter schwer. „Ich gehe auf jeden Fall lieber in die Schule“, steht für die Schülerin fest.

Die Schule ist auch für Katharina gerade ein ganz wesentlicher Teil ihres Lebens. In wenigen Wochen stehen für sie die Abiturprüfungen an. „Alle sind gestresst“, beschreibt sie die Stimmung in ihrer Stufe.

Stress herrsche nicht nur wegen des Lernens. „Viele haben Angst, dass sie alles wegen Corona nicht schaffen. Auch wenn die Schule und die Lehrer sich sehr bemühen und versuchen, dass wir das hinbekommen.“ Sie selbst habe die Sorge zum Glück nicht, ist dafür aber noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Etwas Duales würde sie gerne machen, sagt Katharina. „Aber das ist gerade noch schwieriger zu finden.“

Alle sind frustriert

Die Ausnahmesituation mache sich besonders jetzt während des zweiten Lockdowns bemerkbar, findet die Abiturientin. „Alle sind frustriert.“ Das gelte auch für viele Abschluss-Schüler. Das Fazit der 18-Jährigen fällt nüchtern aus. Die Unsicherheit sei groß, „die Priorität liegt jetzt einfach darauf, dass die Schulzeit vorbei geht, dass man es schafft und raus kommt.“

Erst vor Kurzem ist die Schülerin 18 geworden. Eine Party – undenkbar. „Das Feiern bestand darin, Freunde einzeln zu treffen.“ Was sie machen möchte, wenn Corona „vorbei“ ist? „Ich möchte unbedingt zu Konzerten gehen“, antwortet Katharina. Zwei Tickets für Konzerte in Düsseldorf und Köln habe sie noch.

Wunsch nach Normalität

„Kritisch“ findet auch Sean die Corona-Folgen mittlerweile. Der 17-Jährige lebt in einer Wohngruppe, ist auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. „Es ist schwierig“, sagt er, „man möchte auf eigenen Beinen stehen und sich ein Leben aufbauen, doch durch Corona ist alles nicht gerade einfach.“ Er hoffe, meint Sean, dass der Abstand zwischen den Menschen nicht beibehalten werde. „Ich wünsche mir, dass nicht alle so zurückhaltend bleiben und es wieder so wird wie früher.“

Diese Gedanken beschäftigen auch Silke Stöhr. Sie sei gespannt, ob man sich wieder darauf einlasse, „miteinander in Beziehung zu treten und Abhängigkeiten zuzulassen“. Sich lange nicht gesehen zu haben, könne auch zu Unsicherheiten führen. „Es wird etwas Zeit brauchen“, so ihre Einschätzung. Gleichwohl sei der persönliche Kontakt ganz einfach wichtig. Bei den Treffen in der „realen Welt“ zählen nicht nur Worte, sondern auch Mimik und Gestik. „In Online-Geprächen fehlt das.“ Wann das Jugendzentrum Am Schulplatz in Meinerzhagen wieder öffnen kann, ist noch unklar. Einfach abwarten, das sei jedoch nicht ihr Ding, meint die Leiterin. Für die Sommerferien werde daher bereits jetzt an einem Ferien-Programm gearbeitet und auch für die Osterferien Anfang April gibt es zumindest Planungen. Ob auch die jüngeren Kinder schnell wieder ins Jugendzentrum kommen, wenn es wieder öffnen darf, darauf sei sie gespannt, meint Silke Stöhr. Während es für die Älteren das Online-Angebot gebe, sei es dagegen schwierig, die Jüngeren zu erreichen.

Es wird weniger gelacht

Dass sich alle ein Stück Normalität wünschen, merke man deutlich, steht für Silke Stöhr fest. Dann wird vielleicht auch wieder häufiger gelacht. Denn dass es weniger geworden ist, darin sind sich Michelle und Katharina einig. Sie wünschen sich, dass sich auch das wieder ändert.