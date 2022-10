Corona: Impfung bleibt in Arztpraxen ein Thema

Von: Frank Zacharias

Ein Piks gegen das Virus: Das Coronavirus breitet sich derzeit wieder verstärkt aus. Die zweite Booster-Impfung kann für einige Personengruppen schützen – und für einige ist sogar eine fünfte Impfung möglich. © Cedric Nougrigat

Impfungen gegen das Coronavirus sind ein Dauerbrenner in den Arztpraxen. Der für die B4/5-Variante angepasste Impfstoff führt auch zu einer erhöhten Nachfrage, wie der Meinerzhagener Allgemeinmediziner Claudius Bertram auf MZ-Anfrage berichtet. „Aber wir haben längst nicht den Ansturm, den wir zu Beginn der Corona-Impfungen hatten“, sagt der Arzt weiter.

Meinerzhagen - Zumindest für seinen Patientenstamm sieht er darin aber kein großes Risiko. Bertram: „Wir können nicht genau sagen, wie hoch der Prozentsatz derer ist, die immunisiert sind. Das liegt zum einen daran, dass wir im Sommer sehr, sehr viele Erkrankungen hatten, von denen wir sicher nichts wussten, zum anderen an Impfungen, die nicht in unserer Praxis, sondern zum Beispiel im Impfbus oder im Impfzentrum in der Stadthalle erfolgt sind.“



Überhaupt: der Sommer. Er sorgte für einen Anstieg der Infektionen, die auch in den Statistiken kaum widergespiegelt worden seien, wie der Mediziner sagt. „Da hatten wir Menschen, die mit Erkältungssymptomen und negativem Schnelltest zu uns kamen – in 90 Prozent dieser Fälle war der PCR-Test aber dann doch positiv“, erinnert sich Claudius Bertram an eine „Sommer-Welle“, die öffentlich kaum wahrnehmbar gewesen sei.

Mediziner gehen von hoher Zahl Immunisierter aus

Weit mehr als 90 Prozent seiner Patienten seien nach Einschätzung des Allgemeinmediziners nun – sei es durch eine Impfung oder Erkrankung – immunisiert. „Die Zahl der Patienten unserer Praxis, die sich partout nicht impfen lassen wollen, kann ich an einer Hand abzählen“, sagt Bertram.



Ein paar mehr sind es bei Holger Reimann, der seine Praxis an der Straße Zum Alten Teich betreibt. Bestimmte Gruppen würden sich eben grundsätzlich nicht impfen lassen. „Da braucht man jetzt auch nicht noch immer wieder versuchen, sie zu überreden. Ich schätze den Anteil an geimpften Patienten in meiner Praxis aber auf 85 bis 90 Prozent.“



Kritik an Lauterbach-Schreiben

Dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun mit einer bundesweiten Postwurfsendung Menschen über 60 Jahren von einer Impfung überzeugen will, kann Reimann genauso wenig nachvollziehen wie Dr. Martin Junker. Der Bezirksstellenleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe bezeichnete die Aktion, mit der Lauterbach ältere Mitbürger von einer vierten Impfung überzeugen will, als „Papier- und Geldverschwendung“.

Hintergrund ist, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) einen zweiten Booster ab 60 Jahre empfohlen hat. Zusätzlich wird am Ende des Briefs auf die „jährliche Grippeimpfung“ und die Impfung gegen Lungenentzündung hingewiesen. Der Brief ist ein Teil der Impfkampagne in diesem Corona-Herbst, in dem die Inzidenzen sich gerade wieder in eine Richtung entwickeln, die generell Sorgen bereitet. „Damit werden sich Zauderer nicht überzeugen lassen“, sagte Martin Junker im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das Geld, das dieser Brief gekostet hat, hätte man besser direkt in die Versorgung gesteckt.“

Arzt rät zu Impfberatung in Praxen

Eine Meinung, die auch Junkers Meinerzhagener Mediziner-Kollege Holger Reimann teilt. „Schon den Begriff ,Kampagne‘ finde ich zu diesem Zeitpunkt falsch gewählt. Damit hat man am Anfang des Impfens vielleicht noch Leute gewinnen können, jetzt aber ist es geboten, mit den Patienten einzeln zu sprechen. Darüber, was sie brauchen, ob eine vierte Impfung sinnvoll ist oder nicht.“ Erachtete Reimann Impfangebote etwa in Impfzentren und -bussen zunächst für eine Grundimmunisierung der Bevölkerung als notwendig, sieht er die Bürger jetzt in den Arztpraxen besser aufgehoben. „Hier weiß ich, welche Vorerkrankung die Person hat und auf was zu achten ist. Für einige wenige Gruppen ist ja sogar schon eine fünfte Impfung möglich. Aber feststellen, ob das wirklich sinnvoll ist, kann in einem Impfzentrum doch gar nicht geleistet werden“, sagt Reimann.



Bei der Zielsetzung, möglichst viele Menschen von der vierten Impfung zu überzeugen, liegen der Bundesgesundheitsminister und die heimischen Allgemeinmediziner nicht weit auseinander. Nur glaubt der Chef der Hausärzte in der Region nicht daran, dass der Brief dabei helfen wird. „Leute, die sich um ihre Gesundheit kümmern, haben sich längst auch um die vierte Impfung gekümmert“, sagt Junker, „in allen Hausarztpraxen wird zudem auch gleichzeitig und intensiv für die Grippeimpfung geworben. Meines Erachtens wird es für die nächsten Jahre Standard sein, im Herbst eine Corona-Boosterung machen zu lassen.“