KuK präsentiert einen Abend mit den Konzertakrobaten

+ © Philipp von Ditfurth Gogol und Mäx gastieren am 4. Mai in der Stadthalle Meinerzhagen. © Philipp von Ditfurth

Meinerzhagen - Am Samstag, 4. Mai, wird’s ab 20 Uhr Spaß geben, KuK lädt in die Stadthalle Meinerzhagen ein und präsentiert Gogol und Mäx mit ihrem Programm „Concerto Humoroso“. Nach Informationen von KuK werden die beiden „die Besucher in die herrlich groteske und umwerfend komische Welt der Konzertakrobaten entführen und für beste Stimmung sorgen“.