Comeback der Kohlbergspatzen

Von: Simone Benninghaus

Rosel Neumann möchte Kinder wieder zum Singen bei den Kohlbergspatzen einladen. © Benninghaus Simone

Das musikalische Gen hat sie von ihrem Vater geerbt: Rosel Neumann liebt nicht nur Musik, die Meinerzhagenerin ist Chor-Dirigentin durch und durch. „Und ich habe immer gerne zusammen mit Kindern gesungen“, sagt die Chordirektorin. Grund genug, dies wieder zu tun: Reloading für das Projekt Kohlbergspatzen.

Meinerzhagen – „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir noch einmal starten sollten“, sagt Rosel Neumann über ihre Idee, einen Projektchor für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren zu gründen – unter dem altbekannten Namen. Die Kohlbergspatzen gab es immerhin seit dem Jahr 2000 – eine tolle Zeit habe sie mit dem Chor erlebt, der in den letzten Jahren seines Bestehens auch von Müttern verstärkt wurde. Die Gruppe nannte sich Kohlbergspatzen+.

Nicht entmutigen lassen

Gemeinsam gesungen wurde solange, bis Corona jegliches Chorleben zum Erliegen brachte. „Dass es so abrupt endete, ist wirklich schade“, bedauert die engagierte Chorleiterin, die neben dem Meinerzhagener Chor Mixt(o)ur noch zwei weitere Chöre in Plettenberg leitet und in einem weiteren Chor selbst singt. Durch die Pandemie sei vieles kaputt gegangen, so ihre Erfahrung. Zu spüren ist das immer noch, einige Sängerinnen oder Sänger scheuen das Ansteckungsrisiko bis heute und besuchen die Chorstunden daher nicht.



Rosel Neumann möchte sich von dem Virus nicht entmutigen lassen. „Als es wieder möglich war, haben wir in kleinen Gruppen geprobt. Mit offenem Fenster und Abstand – und mit denen, die sich getraut haben“, erinnert sie sich.



Gemeinschaftserlebnis Singen

Die Freude am Singen hat das Virus nicht zerstört, daher möchte Rosel Neumann diese Freude am Gemeinschaftserlebnis Singen auch an Kinder weitergeben, wenn sich die Kohlbergspatzen wieder zum Singen treffen. Auch wenn die Zeit, als die Chorleiterin über 100 junge Sängerinnen und Sänger vor sich hatte, lange zurückliegt – die Freude, dazu beizutragen, dass sich junge Stimmen entfalten, ist ungebremst.



„Wir werden in Form von Projekten arbeiten“, erläutert Rosel Neumann ihre Idee. „Das Weihnachtsfest wirft seine Schatten voraus und wir werden mit den Kindern bekannte Lieder üben, die zu dieser Zeit passen. Vielleicht präsentieren wir uns sogar noch während des diesjährigen Weihnachtsmarktes live“, zeigt die Chordirektorin ihre Pläne auf.



Alle Kinder zwischen vier und zehn Jahren, die sich gerne mit Musik ausdrücken, treffen sich künftig wöchentlich montags von 17 bis 18 Uhr an der Kohlbergstraße. Los geht es nach den Herbstferien, am Montag, 17. Oktober. Nach dem Motto „Viele Kinder, viele Stimmen – ein gemeinsames Projekt“, können die Mädchen und Jungen erst einmal testen, ob sie mitmachen und Teil des Ganzen sein möchten.



„Ich hoffe, dass sich viele Kinder von Musik und Gesang begeistern lassen“, so Rosel Neumanns großer Wunsch. Nach dem ersten Projekt „Weihnachten“ sollen zu Beginn des neuen Jahres weitere Projekt-Singkreise folgen.



Anmeldung

Die Projektgebühr beträgt 20 Euro. Anmeldungen nehmen Rosel Neumann, Rufnummer 0 23 54/1 23 93, Carina Homeier, Rufnummer 0 23 54/7 77 56 15, und Melanie Rompel entgegen.