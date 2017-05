+ © Schliek Sehr gut besucht war am vergangenen Donnerstag das vom Schützenzug Birkeshöh veranstaltete „Come Together“ auf dem Schützenplatz. © Schliek

Meinerzhagen - „Come together – kommt zusammen“: Unter dieses Motto stellten die Aktiven des Schützenzuges Birkeshöh an Himmelfahrt am vergangenen Donnerstag ihre Tagesveranstaltung auf dem Schützenplatz.