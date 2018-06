Im Kino kehrt langsam Normalität ein

Meinerzhagen - Mit dem Film „Wunder“ am Montag dieser Woche, kehrten die City-Lichtspiele Meinerzhagen ganz langsam zu einem normalen Spielplan zurück. Das berichtet Kinobesitzer Heinz Theiß.

„Nachdem wegen der Baustelle die Besucherzahlen enorm zurückgegangen sind, müssen wir nun versuchen, die Besucherzahlen wieder zu erhöhen um antragsberechtigt für bestimmte Kino-Fördermittel zu werden“, erklärt Theiß.

Damit, dass die City-Lichtspiele in der nächsten Zeit Gewinn einspielen, rechnet aber niemand, schränkt der Kinobetreiber gleich ein. Die Baustelle habe den Betreibern sehr viel Geld gekostet, da die laufenden Kosten wie Strom, Gema, Pacht, Schulungen, Beiträge zu den Fachverbänden ja über die Jahre weiter gelaufen seien.

„Das war es aber wert, um den Kino- und Kulturstandort Meinerzhagen zu erhalten“, so Heinz Theiß. Und weiter: „In der Regel ist es so, dass speziell kleinere Kinos in kleineren Orten, wenn sie einmal dauerhaft geschlossen wurden, niemals wieder eröffnen können. Die meisten Filmfirmen verlangen nämlich mehrere Tausend Euro pro Film als Sicherheitsleistung von Neulingen in der Branche.“

Dass das Meinerzhagener Kino schon seit fast 20 Jahren in den Händen der Betreiber Theiß liegt, sei auch bei den Filmfirmen bekannt und deshalb habe man diese Probleme nicht.

„Inzwischen laufen Gespräche mit KuK, um eine Kooperation in Erwägung zu ziehen. Es wird zusammen mit KuK ein neues Filmkunstprogramm geben, das im kommenden September starten soll“, erläutert Heinz Theiß weiter. Bis dahin werde auch ein Programm für die jungen Meinerzhagener Kinofreunde ausgearbeitet, verspricht der überzeugte Cineast.