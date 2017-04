Meinerzhagen - „Volmetal, wie es singt und klingt“ – so lautete das vielversprechende Motto des großen Chorkonzerts, zu dem der Bezirk Volmetal im Sängerkreis Lüdenscheid am Sonntagnachmittag in die Stadthalle in Meinerzhagen eingeladen hatte.

Der Bezirksvorsitzende Hans Gerd Krellmann begrüßte dazu 280 Sängerinnen und Sänger, die in Chören von Valbert bis Schalksmühle aktiv sind, und auch zahlreiche Freunde des heimischen Chorgesangs. Der stellvertretende Bürgermeister Volkmar Rüsche sprach ein Grußwort, in dem er auf die positiven Wirkungen des Gesanges hinwies: „Singen ist gesund. Es stärkt das positive Lebensgefühl und fördert die geistige Beweglichkeit bis ins hohe Alter.“ Welchen großen Stellenwert der Chorgesang heute noch einnimmt, machte er an folgenden Zahlen deutlich: 3,3 Millionen aktive Sänger und 61 000 Chöre gebe es in Deutschland. 57 im Sängerkreis Lüdenscheid, 18 im neuen Bezirk Volmetal, sagte er.

Mit der Übergabe eines „Flachgeschenks“ für die weitere Arbeit im Bezirk verband Rüsche seinen Dank an die vielen Aktiven, die sich in ihrer Freizeit mit Elan, Freude und ungebrochenem Engagement dem Chorgesang widmen würden.

Wie viele Vereine haben auch manche Chöre heutzutage zunehmend Nachwuchssorgen. Umso erfreulicher war es, dass am Sonntag beide Konzertteile von jungen Chorsängerinnen und -sängern eröffnet werden konnten. Der Kinderchor Meinerzhagen unter der Leitung von Claudia Jeschke klärte die Zuhörer darüber auf, was passiert, wenn der Elefant (und anderes Getier) in die Disco geht, und die Kohlbergspatzen unter der Leitung von Rosel Neumann stellten schließlich fest: „Musik ist eine Brücke“.

13 weitere Chöre präsentierten mit ihren Darbietungen am Sonntag dann viele Facetten des heutigen Chorgesangs. Volksweisen und traditionelles Liedgut, Schlager, Rocksongs, ein Shanty und Westernsongs sowie Gospels gehörten ebenso zum bunten Programm, wie etwa das Stück „Air“ von Johann Sebastian Bach, das vom Vokalensemble Vivendi a capella vorgetragen wurde.

Am Konzert beteiligt waren unter der Leitung von Astrid Höller-Hewitt der Gesangverein Dahlerbrück und der Chor „Westfalia“ Valbert. Unter Leitung von Ralf Oßwald der Männerchor Meinerzhagen. Außerdem der Gemischte Chor „Germania“ Hohenplanken, der Chor 70 und der MGV „Volmequelle“ Scherl mit der Sängervereinigung Vorth-Grünenbaum unter der Leitung von Ingo Reich. Weiterhin das Vokalensemble „Querbeet“ und der Gemischte Chor Mixt(o)ur unter der Leitung von Rosel Neumann, sowie die Formation „Reine Frauensache“ unter dem Dirigat von Christoph Ohm und „The Alberts Singers“ unter der Leitung von Matthias Ortmann, mit dem das Konzert ausklang und der auf Wunsch des Publikums auch eine Zugabe gab.

Drei der 18 im Volmetal beheimateten Chöre konnten wegen Terminüberschneidungen diesmal allerdings nicht am Bezirkskonzert in der Meinerzhagener Stadthalle teilnehmen.