Oratorium "Elias" wird in der Stadthalle aufgeführt

Der Chor Cantamus lädt am Sonntag zum Konzert in die Stadthalle ein.

Meinerzhagen - Am Sonntag, 18. März, führt der Chor Cantamus Kierspe in der Stadthalle Meinerzhagen ab 18 Uhr das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy auf.

Die Besucher erwartet ein imposantes Konzert mit rund 120 Mitwirkenden. Das Kourion-Orchester Münster begleitet den Chor. Posaunen, Trompeten und Pauken sorgen für einen voluminösen Klang. „Andererseits sind auch viele mitfühlende Stücke in diesem Werk enthalten“, wird angekündigt.

„Elias“ gilt als Meilenstein in Mendelssohns kompositorischem Schaffen und als Höhepunkt der Oratorienliteratur des 19. Jahrhunderts. Mit dem „Elias“, dem zweiten großen Oratorium von Mendelssohn, entstand nur ein Jahr vor dem frühen Tod des Komponisten ein Werk von packender Dramatik und gleichzeitig von einer Innigkeit des Gottvertrauens, wie sie im 19. Jahrhundert nicht mehr selbstverständlich war. Mendelssohn konnte sein Werk noch in England uraufführen, vor der deutschen Premiere aber verstarb er im Jahre 1847.

An der Aufführung in der Stadthalle wirken mit: Katharina Leyhe aus Köln (Sopran), Lena Sutor-Wernich aus Heidelberg (Alt) und Georg Gädker aus Mannheim. Ebenfalls dabei ist Petra König-Gurian aus Lüdenscheid, die die Rollen des 2. Soprans übernimmt. Krankheitsbedingt absagen musste Tenor Marcus Ullmann aus Koblenz. Seinen Part übernimmt der bekannte Tenor Ray M. Wade junior, der schon in Wien, London, Rom und München auftrat.

Leyhe wirkte mit bei Aufführungen in der Kölner Philharmonie, der Düsseldorfer Tonhalle und der Dresdner Frauenkirche. Sutor-Wernich war oft bei Aufführungen im Stuttgarter Kammertheater zu Gast. Georg Gädker ist ein gefragter Konzert- und Opernsänger und er war Preisträger beim Podium junger Konzertsänger des Verbandes Deutscher Konzertchöre VDKC. Petra König-Gurian ist Stimmbildnerin beim Chor Cantamus und sie gastierte in den großen Konzerthäusern des Ruhrgebietes.

Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro (15 Euro für Schüler/Studenten) sind erhältlich in den Hauptstellen der Sparkasse Kierspe/Meinerzhagen, in der Buchhandlung Timpe und im Optiker-Fachgeschäft Bliewernitz in Kierspe, bei Foto Heyder und im „Kaffeeklatsch“ in Meinerzhagen, sowie bei den Chormitgliedern. Karten können aber auch über das Internet unter der Adresse www.chorcantamus.kulturserver.de bestellt werden.