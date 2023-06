15 Jahre Obdachlosigkeit haben ein Ende

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Endlich ein Zuhause heißt ein Projekt, das im Kreis von der Caritas angeboten wird. Der Name ist das Ziel des Projektes, das in Meinerzhagen bereits dafür sorgte, dass ein langjähriger Obdachloser ein Zuhause fand. © DPA

Obdachloser Meinerzhagener bekommt Hilfe durch ein neues Projekt

Meinerzhagen – 15 Jahre lang war ein Meinerzhagener obdachlos. Jetzt hat er endlich ein Zuhause und ist der wohl bisher größte Erfolg des Projektes, das passenderweise „Endlich ein Zuhause“ heißt, in Meinerzhagen. Vorgestellt wurde das Projekt, das im südlichen Märkischen Kreis vom Caritasverband angeboten wird, im Sozialausschuss am 17. Mai von Mitarbeitern. Zu Gast waren Daniela Olah, Julia Scheidemann und Daniel Intile, um den Mitgliedern des Ausschusses das Projekt selbst sowie die ersten Erfolge darzustellen.

Obdachlosigkeit, sagte Olah, sei mehr als eine Geschichte, mehr als die eigene Schuld. Hinter den Zahlen von Obdach- und Wohnungslosen steckten derzeit viele Familien oder alleinerziehende Mütter. „Es kann jeden treffen“, sagte sie und appellierte, das klassische Bild, das man oft hat, aus der Vorstellung zu streichen.

Das Projekt „Endlich ein Zuhause!“ des Caritasverbandes Altena-Lüdenscheid arbeitet eng mit dem Fachdienst Soziales zusammen für ein Thema, das immer mehr an Relevanz zunimmt: Es geht darum, drohende Wohnungsverluste von Mieterinnen und Mietern zu verhindern und bereits wohnungslosen Menschen wieder eigene vier Wände zu vermitteln.

Im Herbst vergangenen Jahres ist das Projekt im Märkischen Kreis und damit auch in Meinerzhagen an den Start gegangen. Seitdem bauen die Caritas-Mitarbeiterinnen ein Netzwerk auf, wie sie im Ausschuss erzählten. Eine wichtige Funktion habe im Netzwerk die Stadtverwaltung, weshalb man Ende 2022 über die Ordnungsbehörden an die Stadt herangetreten sei. Oft ist schnelles Handeln erforderlich: Während früher eine Information seitens des Amtsgerichts erfolgte, wenn eine Räumungsklage bevorstand, wird die Stadtverwaltung inzwischen erst dann einbezogen, wenn die Klage bereits erfolgt ist. Und das will man verhindern, auch dann noch: „Trotzdem können wir auch zu diesem späten Zeitpunkt noch einschreiten und das Schlimmste verhindern, indem wir alle Beteiligten an einen Tisch holen, miteinander reden und über konkrete Hilfsangebote die Situation zum Guten zu wenden versuchen. Und das geht gemeinsam am besten“, erklärte Julia Scheidemann. Mit Blick auf Meinerzhagen konnten seit Start des Projekts zwei Räumungen vermieden und eine Obdachlosigkeit behoben werden.

Wichtig in dem Netzwerk ist zudem, wie der Fall des langjährigen Obdachlosen zeigt, auch die Kooperation mit den Vermietern. In dem speziellen Fall konnte gemeinsam mit der Meinerzhagener Baugesellschaft (MBG) eine Wohnung für diese Person gefunden werden. Und das sei nicht selbstverständlich, wie man bei der Caritas weiß. Oft haben Vermieter Bedenken. Im Falle der MBG aber war sofort klar „Wir versuchen das“, zitierte Olah aus dem Gespräch mit der Baugesellschaft und freute sich über die Zusammenarbeit.

Dankbar zeigte sich im Ausschuss auch Fachdienstleiterin Sabrina Müller. „Wenn ich anrufe, kommt ihr sofort“, sagte sie in Richtung der Gäste. „Ich hoffe, es geht so erfolgreich weiter.“

Gefördert wird das Projekt, wie Olah auf Nachfrage sagte, vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) noch bis 2027. Es hatte 2019 gestartet, wurde allerdings hauptsächlich in Großstädten angewendet. „Jetzt sind auch die kleinen Städtchen und Kommunen dran“, sagte Olah. Auch wenn das Problem in Großstädten größer ist, ist Obdachlosigkeit auch in Meinerzhagen ein Thema, wie Sabrina Müller auf Nachfrage von Frank Schmitt (CDU) sagte, der danach fragte, ob es in Meinerzhagen dieses Problem tatsächlich gebe – er selbst habe nie einen bewusst gesehen. Aber da gilt wieder der Appell von Daniela Olah, die klassischen Bilder aus dem Kopf zu streichen. Laut MAGS sind 2018 44 000 Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen beziehungsweise bedroht. Die Zahl der Betroffenen steigt stetig. 2020 waren es bereits 50 000 Menschen. Die Ampel-Koalition hat im Koalitionsvertrag das Ziel festgeschrieben, bis 2030 Obdach- und Wohnungslosigkeit zu überwinden. Mit Blick auf Meinerzhagen hofft man auf weitere Erfolge.