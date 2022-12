Cantamus: Neue Vorsitzende und Pläne für 2023

Von: Klaus Schliek

Teilen

Nach den Wahlen stellten sich die Mitglieder des erweiterten Vorstands in der EGM-Mensa zum Gruppenbild auf. Zentrale Aufgaben übernehmen Frank Bisterfeld, Verena Welschof, Ben Köster und Frank Schneider (2. bis 6. von links). © schliek

Pläne für das kommende Jahr und eine neue Führung: Die Mitglieder des Chores Cantamus haben die Weichen für die Zukunft gestellt.

Meinerzhagen/Kierspe – Zwei Konzertveranstaltungen wollen die Aktiven aus dem Chor Cantamus im neuen Jahr stemmen. Das haben sie jetzt währen der Jahreshauptversammlung in der Mensa des Evangelischen Gymnasiums in Meinerzhagen (EGM) so beschlossen. Von zentraler Bedeutung ist der Auftritt, der am Wochenende 6./7. Mai 2023 in der Meinerzhagener Stadthalle stattfindet.

Vorgestellt wird dabei die Messa di Glorio - „eine Oper in der Kirche“, wie Dirigent Ben Köster das Werk von Giacomo Puccini beschreibt. Ein weiterer Bestandteil des Konzertes ist das Werk „42. Psalm - wie der Hirsch schreit“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es handelt sich um eine Kantate für gemischten Chor, Sopran und Orchester. Damit widmen sich die Sängerinnen und Sänger zwei Chorwerken der Romantik.

Auch neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen

Die Vorbereitungsphase für das Projekt beginnt bereits während der beiden Chorproben am 14. und am 21. Dezember. Zusammen mit der neuen 1. Vorsitzenden Verena Welschof wendet sich Ben Köster an interessierte Sängerinnen und Sänger. „Der Einstieg in das neue Programm ist ein guter Zeitpunkt, um bei uns mitzumachen“, so der musikalische Leiter. Geprobt wird jeweils mittwochs von 19.45 bis 21.45 Uhr in der EGM-Mensa. Weitere Infos gibt es unter koester-ben@t-online.de im Internet,

Sollte es personell und finanziell möglich sein, ist zusätzlich am 17. Dezember 2023 (3. Advent) an die Aufführung des Weihnachtsoratoriums gedacht. Veranstaltungsort könnte die katholische Kirche in Kierspe sein. Um die Kosten im Rahmen zu halten, wird der Einsatz heimischer Orchestermusiker in Betracht gezogen.

Vor den Zukunftsplänen stand ein Rückblick auf der Tagesordnung. Der scheidende Vorsitzende Frank Bisterfeld verwies auf die durch die Pandemie bedingten großen Einschränkungen.

Trotzdem hat es Proben und zuletzt auch wieder Veranstaltungen gegeben. So die Aufführung der Johannes-Passion, die Dirigent Ben Köster in seinem Rückblick als ein ergreifendes Projekt beschrieb. „Der Chor hat viel Potenzial“, stellte er fest. Im Gegenzug dankten die Aktiven ihrem künstlerischen Leiter für seinen großen Einsatz und beschrieben ihn als kompetent und einfühlsam.

Kasse nicht leer, aber große Projekte nicht ohne Förderung

Weiter ging es mit dem Kassenbericht von Frank Schneider. Fazit: Die Kasse ist vor allem dank einiger Spenden nicht leer. Aber für große Projekte reicht die Rücklage nicht aus. Beim Konzert im Mai baut der Vorstand daher auf ein staatliches Förderprogramm. Der Antrag wird noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht. Die Kassenprüferinnen Christiane Esser und Charlotte Zeiss-Miserre bestätigten die einwandfreie Kassenführung. Danach war die Entlastung des Vorstandes eine reine Formsache.

Verena Welschof folgt auf Frank Bisterfeld

Bei den Wahlen gab es einen Tausch: Die bisherige 2. Vorsitzende Verena Welschof übernahm den Vorsitz, während Frank Bisterfeld jetzt 2. Vorsitzender ist.

Als stellvertretende Schriftführerin wurde Miriam Haarbach gewählt. Sie gehört ebenso wie Ralf Nebel und Klaus Bohner zu den wiedergewählten Beisitzern. Mit Anemone Vater und Florian Theis rückten dann noch zwei ganz junge Chormitglieder als Beisitzer in den erweiterten Vorstand auf. Gabi Kasemann ist neue Kassenprüferin.