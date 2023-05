Camper von Wassermassen eingeschlossen: Große Übung an Bigge und Lister

Von: Björn Othlinghaus

DLRG-Kräfte probten an der Bigge-Talsperre unter anderem eine Deichsicherungsübung, bei der im Katastrophenfall rund 1800 Sandsäcke zur Verfügung stehen. © Björn Othlinghaus

Eine groß angelegte Übung lockte Interessierte aus dem ganzen Land am Samstag an Bigge und Lister: Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) hatten an den Talsperren komplexe Übungen vorbereitet, die verschiedene Szenarien simulierten. Und immer ging es natürlich um Rettung am oder aus dem Wasser.

Hunswinkel – Während der Sommermonate, in denen sich die Menschen häufig auf und in öffentlichen Gewässern aufhalten, sind die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) verstärkt im Einsatz. Aus diesem Grund fand von Donnerstag bis Samstag eine landesweite Übung statt, bei der der Einsatz bei bestimmten Gefahrenlagen intensiv und realitätsnah geübt wurde – auch an der Bigge- und an der Lister-Talsperre.

Koordiniert wurden diese Einsätze vom Einsatzzentrum in Wenden aus, das in den Räumen der Gesamtschule eingerichtet worden war. Und dazu waren auch Besucher aus dem ganzen Land sowie Pressevertreter eingeladen. Einleitend stellte Marcel Britze, Leiter Einsatz des Landesverbandes Westfalen, die DLRG Westfalen vor und gab einen Überblick über die Einsätze des Tages. Insgesamt fanden am Samstag drei verschiedene Übungen statt: So etwa eine Evakuierungsübung auf der Bigge, bei der etliche Personen im Rahmen einer Unwetterlage von einem Ausflugsschiff gerettet, im Anschluss notfalltechnisch versorgt und dann ins Krankenhaus transportiert werden mussten. Beim zweiten Szenario handelte es sich um eine Deichsicherungsübung, die ebenfalls auf dem Gebiet der Bigge-Talsperre stattfand. Die dritte Übung stellte ein Szenario auf einem Campingplatz an der Lister-Talsperre dar: Hier simulierten die Retter eine Situation, in der Menschen von Wasser eingeschlossen sind und gerettet werden müssen.

Bei der Deichsicherungsübung waren auch Einsatztaucher vor Ort, deren Aufgabe es im Katastrophenfall ist, den Deich unter Wasser auf Schäden zu untersuchen. © Björn Othlinghaus

Dass bei Szenarien auch Drohnen zum Einsatz kommen, wurde im Zuge der nachgestellten Schiff-Rettung deutlich: Eine Drohneneinheit überwachte die Gesamtlage des Ausflugsschiffes mit mehr als 70 zu rettenden Personen aus der Luft. Die eigentliche Rettungsaktion mit der Versorgung der Opfer fand am anderen Ufer der Bigge statt, während Schiff und Ufergebiet von der Drohne gefilmt wurde. Daniel Menne, der das Szenario ausgearbeitet hatte, führte und koordinierte die 103 DLRG-Helfer und 57 Mitglieder der Weißen Einheiten, die für die Sanitätsangelegenheiten und den Patiententransport zuständig waren. Um das Szenario für die Einsatzkräfte noch kniffliger und näher an der Realität zu gestalten, wurden zusätzlich zur Situation auf dem Ausflugsschiff noch mehrere gekenterte Segelboote zur Akutrettung in die Übung eingefügt.

Die Drohneneinheit konnte den Einsatz rund um das Ausflugsschiff auf der Bigge und die „Rettung“ der darauf befindlichen Personen präzise aus der Luft beobachten. © Björn Othlinghaus

Ganz andere Aufgaben hatten die DLRG-Helferinnen und -helfer bei der Deichsicherungsübung: Hier standen rund 1800 Sandsäcke zur Verfügung, wobei nicht alle verbaut wurden, wie Dennis Vogel von der DLRG erklärte, der die Übung koordinierte. „Wir führen hier keine vollflächige Sicherung des Deiches durch, weil wir dazu deutlich mehr Sandsäcke brauchen würden“, betonte Vogel. Trotzdem waren alle sehr aktiv bei der Sache, seilten sich ab, um den Deich mit Sandsäcken zu sichern, die sie von den Kollegen auf der Deichkrone angereicht bekamen. Und auch Einsatztaucher waren vor Ort, deren Aufgabe es im Katastrophenfall ist, am Deich entlang zu tauchen, ihn dabei auf Schäden zu untersuchen und im Schadensfall auf den beschädigten Stellen Folien aufzubringen, die helfen können, einen Deichbruch zu verhindern. Vor Ort wurden auch die Lunchpakete für die Einsatzkräfte vorgestellt, die mit einem belegten Brötchen, einem Müsliriegel und einem Apfel ausgestattet sind.

Nicht öffentlich präsentiert werden konnte indes das Szenario an der Lister, das aus Platzgründen von der Besuchergruppe nicht aufgesucht werden konnte. Hierbei waren zahlreiche Campingplatznutzer – ebenso wie die mehr als 70 Personen, die auf dem Ausflugsschiff evakuiert wurden – davon überzeugt worden, Camper darzustellen, die von Wassermassen eingeschlossen sind und auf ihre Rettung warten.

Die Einsatzabschnittsleitstelle mit dem stellvertretenden Leiter Einsatz Kai Rumpenhorst in der Gesamtschule Wenden. © Björn Othlinghaus