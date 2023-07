Besonderes Blinkersystem fürs Fahrrad kommt aus Meinerzhagen

Busch + Müller auf der Eurobike

+ © Gebauer Media Turntec: So heißt das neue Blinkersystem fürs Fahrrad, das die Meinerzhagener Firma vorgestellt hat. © Gebauer Media

Abbiegen und die Richtung anzeigen, ohne eine Hand vom Lenker zu nehmen: Das soll ab sofort mit einem „Blinker fürs Fahrrad“ möglich sein. Und der kommt aus Meinerzhagen.

Meinerzhagen – Wenn die Fahrrad- und Mobilitätsbranche zu ihrer Leitmesse einlädt, darf Busch + Müller nicht fehlen – schließlich gilt das Unternehmen am Bamberg in Meinerzhagen als Weltmarktführer im Bereich der Fahrradbeleuchtung.

Hinter den Mitarbeitern lägen nun fünf ereignisreiche Tage auf der 31. Eurobike, an denen „viele gute Gespräche geführt wurden, die hoffen lassen“, so das Team des Herstellers. Obwohl, wie Geschäftsführer Guido Müller feststellt, momentan die Marktlage etwas schwierig sei: „Die Lager sind voll, sowohl beim Einzelhandel als auch bei den Fahrrad-Herstellern, und der Markt gesättigt. Wo die Endverbraucher in der Corona-Zeit lange auf ihre Räder warten mussten, haben sie nun freie Auswahl in jeglicher Hinsicht.“ Und das wirke sich natürlich auch auf die Komponenten-Hersteller aus.

Blinker fürs Fahrrad als Sicherheitsgewinn

Da müssen neue Produkte her – und hier präsentierten die Meinerzhagener als ein Highlight vor allem Blinker fürs Fahrrad. Das Unternehmen erläutert: „Das neue Blinkersystem Turntec für E-Bikes, das natürlich am Messefahrrad ausgiebig getestet werden konnte, hat die Besucher überzeugt. Mit dem neuen System können Radfahrer endlich beide Hände am Lenker lassen – ein entscheidender Sicherheitsgewinn.“ Erhältlich sei das neue Produkt aus Meinerzhagen voraussichtlich ab Oktober 2023.

Auch einen neuen Scheinwerfer in der Lumotec-Familie haben die Lichtexperten im Programm. „Der Briq-S überzeugt durch seine geringe Größe in Verbindung mit sehr guten 60 Lux. Seine Quaderform erscheint futuristisch, die breite Reflektorfläche in Verbindung mit einer Hochleistungs-LED erzeugt ein breites und vollkommen gleichmäßiges Lichtfeld, wie es sonst nur eine Klasse höher zu erwarten ist“, heißt es vonseiten des Meinerzhagener Herstellers.

+ Busch + Müller ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich Fahrradbeleuchtung. © Agentur

Der Besucherstrom habe sich gern auf den neu gestalteten Messestand führen lassen. Mittels Virtual-Reality-Brillen hätten die Besucher das echte Fernlicht für Fahrräder hautnah erlebt, ein überdimensionaler Bildschirm spielte außerdem in Dauerschleife eigens produzierte Produktvideos ab.

„Insgesamt sind wir sehr zufrieden, die Besucherzahl ist höher als im letzten Jahr. Wir sind mit unseren neuen Produkten gut für die Zukunft gerüstet“, wird Geschäftsführer Guido Müller abschließend in einer Mitteilung der Firma zitiert.