Bunte Versprechen an bis zu 830 Laternenmasten

Meinerzhagen - Noch fünf Wochen bis zur Landtagswahl. Fünf Wochen, die geprägt sein werden von bunten Plakaten mit noch bunteren Versprechen der Parteien. Bereits jetzt sind einige in der Innenstadt zu finden, wenngleich die Zahl der Werbeplakate noch überschaubar ist. Ute Otto von der Stadtverwaltung sorgt dafür, dass die Wahlwerbung bis zum Urnengang am 14. Mai nicht überhandnimmt.

Denn wenn es um das Aufstellen oder Aufhängen von Parteienwerbung geht, gelten strenge Richtlinien, die von der Kommune oder sogar vom Straßenverkehrsamt überwacht werden. „Alles landet auf meinem Tisch, sei es zur Genehmigung oder in Form einer Bitte um Stellungnahme“, erklärt Ute Otto. Um letztere werde sie gebeten, wenn Plakatwände wie derzeit entlang der B54 (Oststraße) in Straßennähe aufgebaut werden sollen. Da mit solchen Stellwänden auch Einfluss auf den Verkehr genommen werden kann, muss die Straßenverkehrsbehörde grünes Licht geben – im aktuellen Meinerzhagener Fall sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bis gestern waren drei großformatige Plakate nur von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtgebiet zu finden: an der Oststraße, an der Marienheider Straße sowie an der Volmestraße.

Weitaus aufwendiger für die Stadtverwaltung ist die Koordinierung der Werbeplätze an Laternenmasten. 830 solcher Plätze stellt die Stadt in diesem Jahr den Parteien insgesamt zur Verfügung. „Die Aufteilung dieser Plätze regelt das Parteiengesetz und ist ziemlich komplex“, erklärt Ute Otto. Zugrunde gelegt würden die zurückliegenden Wahlen zu Volksvertretungen und die Präsenz im Bundestag. Für Meinerzhagen bedeutet das nach dem Verteilungsschlüssel, dass CDU und SPD jeweils 180 Plakate an Laternen aufhängen dürfen, 90 Plätze entfallen auf FDP, Bündnis 90/Die Grünen und die Linke, und jeweils 20 stehen jeder weiteren Partei zu, die an der Landtagswahl teilnimmt.

Ein Frühstarter in Sachen Laternenwerbung in Meinerzhagen war die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD): Deren antikapitalistische und antiimperialistische Kampfansage hängt bereits seit mehreren Tagen an der Bundesstraße 54. In den nächsten Tagen dürften aber viele weitere Plakate anderer Parteien hinzukommen. So lagen Ute Otto außerdem Anträge von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Linken und der AfD vor. Sie alle dürften in den kommenden Wochen ihre Möglichkeit zur Wahlwerbung an den Laternenmasten nutzen.

Keinen Platz finden die Parteienplakate fortan an Stellwände der Stadt, die in den zurückliegenden Wahlen stets vom Baubetriebshof aufgestellt worden waren. „Diese Wände waren baufällig und nicht mehr zu gebrauchen“, erklärte Fachbereichsleiter Heinz-Gerd Maikranz auf MZ-Anfrage. Nach Rücksprache mit den heimischen Fraktionen sei man übereingekommen, dass die Stadt nicht in neue Wände investieren sollte. So müssen sich die Parteien künftig selbst um Möglichkeiten und Stellplätze für ihre Werbung kümmern.