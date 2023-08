Mammut-Aufgabe: Firma im MK will Kapazität erweitern

Von: Frank Zacharias

Ein Bild, das die besondere Situation vor Ort verdeutlicht: Das Werksgelände von Otto Fuchs (rot markiert) befindet sich im Kerngebiet der Stadt. Quelle: Open Street Map © Privat

Im Bau- und Vergabeausschuss im Juni dieses Jahres nahm das Thema nur einen kleinen Raum ein – dass dahinter tatsächlich eine der größten genehmigungsrechtlichen Verfahren der Firma Otto Fuchs steht, dürfte den wenigsten Anwesenden bewusst gewesen sein.

Meinerzhagen – Von Fuchs war namentlich damals keine Rede, wohl aber von einer geplanten Kapazitätserweiterung: Künftig sollen in der Gieß- und Schmelzanlage nicht mehr „nur“ 98 000, sondern 127 000 Tonnen verarbeitet werden können. Was es damit konkret auf sich hat, erläuterte jetzt Thomas Kastranek, Leiter für Umwelt- und HSE (Health-Safety- Environment)-Managementsysteme bei Otto Fuchs, auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Sorge, dass mit einer erhöhten Schmelzkapazität auch mehr Emissionen verbunden sind, die gegebenenfalls sogar schädlich für die Bürger sein könnten, will Kastranek umgehend ausräumen. Ganz im Gegenteil: Fuchs will diese Emissionen sogar durch deutlich weniger Lkw-Verkehr reduzieren. Denn der lange Weg des Schrotts, der bei den eigenen Arbeiten anfällt und bislang zu anderen Orten transportiert, dort eingeschmolzen und als Bolzen zurück nach Meinerzhagen gebracht wurde, soll künftig entfallen - immerhin bewegte man so circa 15 500 Tonnen pro Jahr. Der einstige Schrott wird dann selbst eingeschmolzen und in Bolzenform den weiterverarbeitenden Prozessen bei Fuchs als Eingangsmaterial zugeführt, so Thomas Kastranek, der auch konkrete Zahlen nennt: „Durch das Einschmelzen im eigenen Betrieb lassen sich circa 1500 Lkw-Fahrten pro Jahr einsparen!“

Erreicht werden soll diese neue Kapazität nicht durch höhere Leistungen der Öfen in der Gießerei, sondern durch mehr Schichten. Dafür sei keine Änderung der genehmigten Betriebszeiten notwendig. Stillstandsphasen, die derzeit mit einem Warmhalten der Anlagen, aber nicht mit Produktionsnutzung verbunden sind, würden somit reduziert, wie es in einer Kurzbeschreibung des Projekts heißt. Entsprechend werde die Effizienz des Ressourceneinsatzes (zum Beispiel beim Gasverbrauch) durch die Maßnahme erhöht.

Soll mehr Material aufnehmen dürfen: der Zwei-Kammer-Schmelzofen mit Wärmerückgewinnung bei Otto Fuchs. © Otto Fuchs KG

Gemäß einer Untersuchung im Vorfeld sei zudem nicht mit relevanten Änderungen hinsichtlich des Lärmpegels zu rechnen, wie es vonseiten des Unternehmens heißt - und zwar weder tagsüber noch nachts. Das Gleiche gelte für Einwirkungen auf die Umwelt oder sonstige mögliche Nachteile für die Umgebung: Diese würden bei planmäßigem Betrieb ebenso wenig hervorgerufen wie „erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft“. Lediglich bei der Abfallmenge werden durch sogenannte Ofenkrätze, Ofenausbruch sowie Aluminiumstäube und Filterstaub höhere Mengen erwartet, die durch zertifizierte und zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt würden.

Fuchs: Mehr „Ofenkrätze“, aber kein Anstieg der zu lagernden Abfälle

So steigt die Menge der Ofenkrätze von derzeit 680 auf dann erwartete 1250 Tonnen pro Jahr. Der Anstieg bei den übrigen Materialien fällt indes deutlich geringer aus. „Die Erhöhung des Durchsatzes führt dagegen nicht zu einer Erhöhung der Lagermenge von Abfällen am Standort. Es erfolgt stattdessen eine Verkürzung des Entsorgungsintervalls“, betonen die Verantwortlichen von Otto Fuchs.

Bürger und Umwelt sollen keine Auswirkungen spüren

Das wichtigste Fazit für die Anlieger lautet also: Sie sollen von der Kapazitätserweiterung gar nichts mitbekommen und in keiner Weise beeinträchtigt werden, weder durch Lärm noch durch Emissionen. Zu all diesen Erkenntnissen kommt Otto Fuchs nicht zuletzt durch eine umfangreiche Begutachtung, die für die Verantwortlichen ein wahres Bürokratie-Monster zur Folge hatte. Nicht ohne Grund spricht Thomas Kastranek von einem der größten genehmigungsrechtlichen Verfahren in der Geschichte des Meinerzhagener Traditionsunternehmens.

Vergleich mit Bau eines Kohlekraftwerks

Durch die Erhöhung der jährlichen Schmelzkapazität der Gießerei B1 für Nichteisenmetalle war für das Vorhaben eine besondere Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig, deren Aufwand ganz anderer Projekte in nichts nachstehe. „Durch die Erhöhung auf über 100 000 Tonnen mussten wir das gleiche Verfahren durchlaufen wie der Betreiber eines Kohlekraftwerks, der das Werk nebst Güterbahnhof mitten in die Stadt bauen will“, zieht Kastranek einen Vergleich, der den Aufwand für Fuchs verdeutlichen soll.

Wichtig für Thomas Kastranek und seine Kollegen ist am Ende aber vor allem eines: Das Ergebnis, dass die geplante Kapazitätserhöhung „keine erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen der Umwelt“ erwarten lasse. Ein Fazit, das ihn selbst nicht überrascht, das aber auch nach außen kommuniziert werden soll, um mögliche Sorgen zu nehmen. „Zumal wir ohnehin schon die modernsten Anlagen haben, um sauber arbeiten zu können.“