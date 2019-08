Valberter Sprechstunde mit buntem Themenmix

+ © Jochen Helmecke Reger Informationsaustausch, durch die zahlreichen Fragen und Hinweise der Besucher initiiert. So lief am Mittwoch die Sprechstunde ab. © Jochen Helmecke

Valbert – Für Bürgermeister Jan Nesselrath und den Ortsvorsteher von Valbert, Hans-Gerd Turck, war es bereits die dritte gemeinsame Sprechstunde in der laufenden Amtszeit. Nach dem Café Schmidt und dem Fischerheim in Windebruch hatten beide für Mittwoch in die „Alte Post“ eingeladen.