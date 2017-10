Neue Kämmerin nimmt Arbeit auf

Bürgermeister Jan Nesselrath begrüßte am Montag die neue Kämmerin.

Meinerzhagen - Im Juli hatte der Rat sein Einvernehmen gegeben (die MZ berichtete), seit Montag ist Susanne Neumann als neue Kämmerin im Amt.

Bürgermeister Jan Nesselrath begrüßte die 47-Jährige an ihrem ersten Arbeitstag und stellte sie als „erprobte Fachfrau für das städtische Finanzwesen vor“. Neumann hat die Leitung des Fachdienstes Finanzmanagement im Fachbereich Zentrale Dienste übernommen und bringt nach Aussage der Stadtverwaltung umfassende und langjährige Erfahrung in sämtlichen Themengebieten städtischer Finanzen mit, war sie doch über viele Jahre bei der Stadt Freudenberg, zuletzt als beauftragte Kämmerin, beschäftigt.

In ihrer neuen Funktion als Kämmerin der Stadt Meinerzhagen betreut die 47-Jährige nun sämtliche Aspekte des städtischen Haushalts sowie weitere Themenbereiche im städtischen Finanzwesen wie beispielsweise das Controlling. „Ich freue mich, dass wir nun eine Mitarbeiterin mit an Bord haben, die unser bewährtes Team im Fachdienst Finanzmanagement mit Kompetenz und Expertise vervollständigt“, wird Bürgermeister Jan Nesselrath in einer Pressemitteilung zitiert.