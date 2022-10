Nesselrath: Für Kriegsfolgen „praktisch komplett alleine zuständig“

Schonungslos ehrlich: Bürgermeister in Meinerzhagen hält Rede

Von: Frank Zacharias

Bürgermeister Jan Nesselrath hielt eine Haushaltsrede, die von Kritik an externen Stellen geprägt war. © Zacharias, Frank

Krisenmanagement in der Verwaltung? „Ein Normalzustand.“ Die Ereignisse rund um die A45? „Machen mich fassungslos.“ Die allgemeinen finanziellen Rahmenbedingungen derzeit? „Nur noch bitter.“ – Trotz aller Versuche, Optimismus auszustrahlen und die positiven Entwicklungen Meinerzhagens nicht unter den Teppich zu kehren, war es eine schonungslos ehrliche – und schlussendlich von Ernüchterung geprägte – Haushaltsrede, die Bürgermeister Jan Nesselrath den Ratsmitgliedern am späten Montagnachmittag präsentierte.

Meinerzhagen - Dabei ging es im Kern natürlich um den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, das eigentlich mit einem Minus von 600 000 Euro abgeschlossen würde – wenn die Landesregierung nicht ein sogenanntes NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz auf den Weg gebracht hätte. Mit diesem Gesetz wird auf die Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eingetreten sind.

Isolierungsgesetz - „ein Taschenspielertrick“

Der Gesetzesentwurf ermöglicht es, die Haushaltsbelastungen, die daraus resultierenden finanziellen Belastungen separat darzustellen. Mit diesem Rechentrick verwandelt sich das Minus im Haushalt in ein Plus von 600 000 Euro – Helmut Klose, der für die erkrankte Kämmerin Susanne Neumann einige Eckpunkte des Etats erläuterte, sprach von einem „Taschenspielertrick“. Und der bot Bürgermeister Jan Nesselrath keinen echten Grund zur Freude.

Bürgermeister sieht mehr Schatten als Licht im Etat 2023

„Trotz dieser schwarzen Zahlen stehen wir wieder einmal am Ende eines Jahres mit mehr Schatten als Licht“, betonte das Stadtoberhaupt, das unter anderem die anhaltende Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg mit der daraus folgenden Flüchtlings- und Energiekrise nannte. Besonders sauer stößt Nesselrath dabei die fehlende Hilfe von anderen Stellen auf.

„Stattdessen lässt sich der Eindruck nicht verwehren, dass es unserer Regierung zunehmend völlig egal ist, was vor Ort passiert.“ Dass die Kommune im Februar etwa geflüchteten Menschen so schnell helfen konnte, sei nicht zuletzt aufgrund des bereits 2015 geknüpften Netzwerks in der Stadt möglich gewesen. Dafür bedankte sich Jan Nesselrath am Montag bei allen Beteiligten.



Nesselrath: Für Kriegsfolgen „praktisch komplett alleine zuständig“

Aber: Man sei für den Umgang mit den Kriegsfolgen „praktisch komplett alleine zuständig“, kritisierte der Bürgermeister, der bei seiner Abrechnung mit externen Stellen auch ein anderes Thema nicht ausklammern wollte: die Sperrung der A45 bei Lüdenscheid. „Fast ein Jahr leben wir jetzt mit einer Notlösung, die unsere Region früher oder später kaputtmachen wird. Dass sich das Verfahren jetzt aus bürokratischen Gründen noch länger hinzieht, ist nicht einmal ein schlechter Witz, sondern nur noch absurd und traurig.“



Die vom Kreistag beschlossene zusätzliche Beteiligung der Kommunen an den Verlusten der Märkischen Verkehrsgesellschaft war ein weiterer Ausgabenpunkt, den Nesselrath massiv kritisierte. Kurz: „Die Rahmenbedingungen sind im Wesentlichen nur noch bitter.“



Überschuss im Finanzhaushalt kompensiert Abschreibungen bei Weitem nicht

Zumal sie weitere Probleme nach sich ziehen: Helmut Klose wies etwa auf die Abschreibungen des städtischen Vermögens im Wert von 4,8 Millionen Euro hin, die mit dem Überschuss von 300 000 Euro im Finanzhaushalt allein nicht ausgeglichen werden können. Es müssen Kredite aufgenommen werden.

Auch für die Liquiditätssicherung: Die unbeliebten Kassenkredite, die sich innerhalb von nur zwei Jahren vervierfacht haben. Eine alternative zur Neuverschuldung wäre die Erhöhung der Grund- oder Gewerbesteuer. Darauf wolle man aber bewusst verzichten, so Klose, „weil es nach unserer Überzeugung derzeit der beste Weg ist, um gemeinsam die Krise zu bewältigen.“



Aber: Es gibt auch Lichtblicke

Die guten Ansätze und Umsetzungen in Meinerzhagen wollte der Bürgermeister aber nicht unerwähnt lassen: Etwa das schnelle Handeln, nachdem ein potenzieller Investor für das Neue Innenstadtquartier abgesprungen war (die MZ berichtete), oder auch die Senkung der Energieverbrauchskurve und die Investitionen in die Infrastruktur. Mit Blick auf wieder auflebende Kulturveranstaltungen und die Zukunftsprojekte im Rahmen von Leader- und Regionale-2025-Förderungen betonte Nesselrath denn auch: „Ich bleibe optimistisch.“