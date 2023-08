Gemeinsam für Valbert: Dorfverein ist aktiv

Von: Simone Benninghaus

In einer alten Telefonzelle soll die Büchertauschbörse eingerichtet werden, berichtet Jörg Simon vom Dorfverein. In Erlinghausen bei Marienheide gibt es so ein Exemplar bereits © oben rechts

Der Dorfverein Gemeinsam für Valbert ist nach wie vor äußerst aktiv. Jetzt stellt er eine Mini-Tauschbörse für Bücher in einer alten und ausgedienten Telefonzelle vor.

Valbert – Lange gehörte sie zum Ortsbild in Valbert – die Telefonzelle gegenüber des Potsdamer Platzes. Genau hier soll sie bald auch wieder stehen – dann allerdings mit einer anderen Bestimmung, wie Jörg Simon vom Dorfverein Gemeinsam für Valbert verrät. Eine Büchertauschbörse auf kleinstem Raum – in einem Telefonhäuschen – die Idee ist nicht neu und wird in Erlinghausen bei Marienheide bereits erfolgreich praktiziert. Jetzt soll die Mini-Tauschbörse Dank des Dorfvereins auch im Ebbedorf etabliert werden. „Die Telefonzelle haben wir geschenkt bekommen. Bislang stand sie in seiner Remise“, erzählt der Kassierer des Vereins. Jetzt steht der gelbe Korpus in seiner Einfahrt und wartet darauf, für die neue Bestimmung umgerüstet zu werden – ermöglicht wird das Kleinprojekt auch Dank einer Leader-Förderung. Nicht nur außen muss die Telefonzelle aufgearbeitet werden, neue Scheiben müssen ebenfalls eingesetzt werden. Die Inneneinrichtung wird ein Schreiner übernehmen und Regale anbringen, damit die Bücher hier platziert werden können. „Jeder soll sich hier bedienen können oder kann seine Bücher zum Verschenken in die Regale stellen“, erläutert Jörg Simon die Idee, die hinter der Mini-Tauschbörse steckt: „Wir wünschen uns einen Anziehungspunkt, wo man sich vielleicht einfach mal auf einer Bank hinsetzen und schmökern kann.“ Die Kommunikation und das Dorfmiteinander weiter fördern: Dass die Bücher-Tauschbörse dazu beiträgt, ist ein Wunsch der Vereinsaktiven, die sich darüber freuen, dass die Telefonzelle, die für diesen Zweck vorgesehen ist, genau an dem Ort platziert werden kann, an dem eben vor Jahren auch schon ein Telefonhäuschen zu finden war. „Dass der Eigentümer einverstanden ist, dass das Häuschen wieder gegenüber des Potsdamer Platzes aufgestellt werden kann, freut uns sehr“, so Simon. Ende November, so sehen es die Planungen vor, soll die Mini-Tauschbörse im Dorf aufgestellt werden.

Ende des Jahres könnte auch ein weiterer markanter Zeitpunkt für den Dorfverein sein. Denn möglicherweise kann noch in diesem Jahr der Spatenstich für das neue Dorfgemeinschaftshaus erfolgen. Die Baugenehmigung für den Bau auf dem Gelände der ehemaligen Zigarrenkiste liegt mittlerweile vor. Nun geht es für den Verein darum, Angebote der Gewerke für den Bau einzuholen – auch, um die Fördermittel aus dem Leader-Programm abrufen zu können. „Wir hoffen, dass wir Ende nächsten Jahres Richtfest feiern können“, nennt Jörg Simon ein optimistisches Ziel für das Bauvorhaben.

Für eine vergleichsweise kleinere Aktion gibt es ebenfalls positive Nachrichten. So sollten im Rahmen der 950-Jahr-Feier Edelstahlplatten in Form der ehemaligen Gemeinde angefertigt werden, die dann beispielsweise als Türschild genutzt werden können. Die ersten Bestellungen seien mittlerweile fertiggestellt worden, berichtet Jörg Simon und weist darauf hin, dass auch noch Aufträge entgegengenommen werden. Wer ein individuell beschriftetes Schild zum Preis von 60 Euro bestellen möchte, könne dies per E-Mail an die Adresse 950@invalbert.de.

Dass Dorfjubiläum Ende April war ein mehr als gelungenes Fest, auf das alle Beteiligten gerne zurückblicken. Untätig ist man im Verein Gemeinsam für Valbert seither jedoch nicht. So stecken die Verantwortlichen längst in den Planungen für weitere Veranstaltungen, die das Dorfleben und die Gemeinschaft fördern sollen. So wird am Sonntag, 20. August, wieder zum Picknick im Kirchpark eingeladen. Eigentlich sollte die Veranstaltung bereits am 13. August stattfinden. Aufgrund des anhaltend regnerischen Wetters wird jedoch nun auf den Termin eine Woche später ausgewichen – in der Hoffnung, dass dann auch die Wiese im Kirchpark trocken ist. Das Picknick soll in der Zeit von 11.15 Uhr bis 17 Uhr stattfinden und mit der Aktion soll einmal mehr gezeigt werden, dass auch abseits der großen Feste etwas los ist im Dorf. Das Konzept bleibt wie gehabt: Jeder bringt sich etwas zum Sitzen oder Liegen mit. Auch Speisen und Getränke soll jeder mitbringen. Ebenso sind Spiele erwünscht. Gegrilltes wird aus Brandschutzgründen vom Dorfverein angeboten. Die Helferinnen und Helfer übernehmen aber auch das Grillen der mitgebrachten Zutaten.

Weiter geht es dann im Oktober mit dem dann 6. Oldtimer-Treffen, das am Sonntag, 1. Oktober, wieder auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes durchgeführt wird. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr werden an diesem Tag wieder zahlreiche alte „Schätzchen“ im Ebbedorf bestaunt werden können, wenn sich die Besitzer der alten Karossen hier ein Stelldichein geben. Eine Spende in Höhe von zwei Euro seitens der Besucher ist willkommen. Die Verpflegung soll an diesem Tag von örtlichen Anbietern übernommen werden.

Letzter Termin in diesem Jahr ist dann am ersten Adventwochenende der Valberter Weihnachtsmarkt, der wieder unter der bewährten Regie des Dorfvereins im Park neben der evangelischen Kirche durchgeführt werden und die Weihnachtszeit einläuten soll.