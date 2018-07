ACAB - eine üble Beschimpfung für Polizisten  

Streckenwart Steffan Alschner hat in diesem Fall Glück: Die Schmierereien lassen sich relativ leicht mit Bremsenreiniger abwaschen.

Meinerzhagen - Manche deuten die Buchstabenfolge ACAB als Abkürzung für „Acht Cola, Acht Bier“. Bekannter ist der Schriftzug jedoch als eine handfeste Beleidigung für Polizisten. „All Cops Are Bastards“ – oder eben ACAB.

Auch auf der Strecke von Meinerzhagen nach Valbert „ziert“ dieses Kunstwort inzwischen zahlreiche Straßenschilder. Steffan Alschner ist Streckenwart beim Landesbetrieb Straßen.NRW. Er war mit seinen Kollegen in dieser Woche auf der L 539 unterwegs. Sein Auftrag: die Säuberung der Hinweistafeln, wo immer das überhaupt geht. Alschner erläuterte, dass es oft nicht leicht sei, die zumeist weiße oder graue Farbe von den gelben Schildern zu entfernen. Mit Bremsenreiniger hatte er schließlich – zumindest in einem Fall – Erfolg: Am Abzweig nach Hardenberg/Möllsiepen ließ sich die Farbe damit beseitigen, ohne die empfindliche und reflektierende Oberfläche des Schildes zu beschädigen.

Direkt gegenüber, Richtung Blomberg, musste allerdings auch Alschner passen. Das Schild muss nun wohl ausgetauscht werden. „Mehrere Hundert Euro wird das kosten“, weiß er.

Wieso das ACAB ausgerechnet zwischen Meinerzhagen und Valbert so häufig aufgesprüht wurde, lässt sich nicht sagen. Einige Anwohner haben jedoch eine Vermutung, die sich allerdings durch nichts belegen lässt. Sie wollen die Schriftzüge erstmals kurz nach der Sperrung der Strecke über die Nordhelle für Motorradfahrer bemerkt haben. Oft ist dann auch noch der Zusatz „DV4“ aufgesprüht. Was das allerdings bedeuten soll, das weiß niemand.

Steffan Alschner jedenfalls ist „sauer“, wenn er mit solch sinnlosen Schmierereien konfrontiert wird. Überhaupt, so der Streckenwart, hätten Fälle von Vandalismus im Bereich Valbert/Listertal zuletzt zugenommen, weiß er zu berichten. „Auf der frisch renovierten L707 wurden zum Beispiel Warnbaken vom Straßenrand in die Lister geworfen.“ Und an einer Baustellenampel sei sogar das Kabel durchgeschnitten worden.

Bei der Polizei bleibt man angesichts der aufgesprühten Schriftzüge erst einmal relativ gelassen, was deren potenzielle „Botschaft“ angeht. Pressesprecher Marcel Dilling: „Die sind aus ganz Deutschland bekannt. Was bleibt, ist natürlich die Sachbeschädigung an den Schildern.“