„Brückengespräch“ der SPD in Meinerzhagen: „Alles einfordern, was möglich ist“

Von: Gertrud Goldbach

Gordon Dudas informierte in der Gaststätte „Zur Rose“ über den Stand der Planungen zur Rahmedetalbrücke. © Gertrud Goldbach

Interessant verlief das Bürgergespräch der SPD Meinerzhagen mit dem Landtagsabgeordneten Gordon Dudas am Freitagabend. Thema war die Rahmedetalbrücke und das angekündigte Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid – an Interessenten mangelte es an diesem Abend nicht.

Meinerzhagen – Eingeladen hatte der SPD-Ortsverein, deren Vorsitzende Petra Gossen Gordon Dudas und die Anwesenden im Gasthof „Zur Rose“ begrüßte. Bevor Dudas auf die Umleitungen zu sprechen kam, gab er einen Überblick über die Entwicklung der Brückensperrung bis heute. „Innerhalb von 40 Minuten wurde die Brücke von der Information des Lüdenscheider Bürgermeisters bis zur Sperrung dicht gemacht“, so Gordon Dudas. Es herrschte Chaos in Lüdenscheid. „Die Situation, die sie hier in Meinerzhagen haben, müssen sie mal zehn nehmen, so war die Verkehrssituation“, sagte Dudas. Die Lastwagen fuhren durch Wohngebiete, eine Anwohnerin übergab Dudas sogar ein Marmeladenglas mit schwarzem Abrieb, den sie von ihren Fensterbänken gesammelt hatte. „Aber auch dem Krankenhaus läuft das Personal weg, Restaurants haben Einbußen von 80 Prozent und viele Menschen sind in ärztlicher Behandlung“, berichtete der Landtagsabgeordnete. Nach Lüdenscheid sei Meinerzhagen die am meisten belastete Stadt.

Inzwischen steht mit dem 7. Mai der Sprengtermin fest. „Unter der Brücke wird ein Fallbett aufgebaut. Dafür wird die Altenaer Straße gesperrt“, informierte Gordon Dudas und fügte hinzu: „Im Mai wird der Zuschlag für den Bau erfolgen. Der geht nicht an den billigsten Unternehmer, sondern an den schnellsten.“ Während die jetzige Brücke aus einem Element besteht, werde die neue aus zwei Teilstücken bestehen, sodass der Verkehr so früh wie möglich auf einem davon wieder fließen kann. „Nach dem Sommer wird angefangen zu bauen. Ich habe die Hoffnung, dass es schnell geht“, sagte Dudas.

An den Vortrag schloss sich eine lebhafte Diskussion an. © Gertrud Goldbach

Bis die neue Brücke steht, muss der Verkehr jedoch weiterhin umgeleitet werden. In Bezug auf den Ausbau der B54 und die damit verbundenen Absenkungen unter den Eisenbahnbrücken in Schalksmühle und Brügge erinnerte Dudas daran, „dass diese Unterführungen vor Jahren aufgebaut worden sind, da dort regelmäßig das Wasser knietief stand.“ Der Landtagsabgeordnete ist für eine Großlösung der Umleitung über die A1, A3 und A4. Einig seien sich da auch alle Bürgermeister der Region, lediglich der Märkische Kreis stelle sich quer. Das Durchfahrtsverbot, das Lüdenscheid aussprechen werde, um Regressansprüche der Anwohner zu vermeiden, können Meinerzhagen und Schalksmühle laut Dudas nicht selber aussprechen, da sie vom Märkischen Kreis mitverwaltet werden.

Dudas erinnerte zudem daran, dass selbst nach dem Brückenneubau die Instandsetzung der Umleitungsstrecken die Region für Jahre belasten werde. „In Düsseldorf zeigt man sich mit dem Mund solidarisch, doch nicht durch Handeln“, betonte er. „Daher müssen wir alles einfordern, was möglich ist.“