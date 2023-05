Neue Hiobsbotschaft: RB 25 fällt fast ein halbes Jahr aus

Teilen

Wenn die Sommerferien beginnen, fährt die Regionalbahn für rund sechs Monate nicht mehr. © Cedric Nougrigat

In einer kurzen Mitteilung kündigt die Deutsche Bahn neue Bauarbeiten an. Der Zug nach Köln fällt deshalb bald ein halbes Jahr aus.

Volmetal – Knapp ein halbes Jahr fuhr die Regionalbahn 25 von Lüdenscheid aus durchs Volmetal störungsfrei bis nach Köln. Zuvor war die Strecke für rund drei Monate aufgrund von Brückenarbeiten in Gummersbach unterbrochen. Nun kündigt die Bahn in einer Mitteilung an, dass die Strecke für fast ein halbes Jahr abschnittsweise erneut gesperrt wird. „Zwischen Overath und Engelskirchen erneuern wir zwei Eisenbahnbrücken sowie die Sicherungsanlage an einem Bahnübergang“, heißt es in der Mitteilung.

Mit Beginn der Sommerferien am 22. Juni wird die Oberbergische Bahn abschnittsweise gesperrt. Die Züge der RB 25 fallen dann bis zum Ende des Jahres, voraussichtlich dem 9. Dezember, zwischen Overath und Lüdenscheid aus.

Ersatzbusse werden eingesetzt - mit und ohne Zwischenstopps

Für Pendlerinnen und Pendler stehen in dieser Zeit drei Ersatzbus-Linien zur Verfügung. Ein Express-Bus fährt zwischen Overath und Gummersbach ohne Zwischenhalt. Zwei weitere Lokal-Bus-Linien fahren zum einen zwischen Overath und Gummersbach mit allen Unterwegshalten sowie von Gummersbach nach Lüdenscheid mit allen Zwischenstopps.