Brücken-Baustelle: Wieder eine Vollsperrung

B54 wird erneut gesperrt

© Kerstin Zacharias Wegen der Brücken-Arbeiten wird die B54 wieder gesperrt.

Die Behelfsbrücke ist errichtet, jetzt stehen die nächsten Arbeiten am Bauwerk der Willertshagener Straße an.

Meinerzhagen - Nachdem am vergangenen Wochenende bereits eine erste Vollsperrung notwendig war, wird die B 54 ab Freitag, 7 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, zum zweiten Mal voll gesperrt. Dann werden der Fahrbahnbelag der Behelfsbrücke und der Gehweg montiert.

Sprengung Ende nächster Woche

Am dann folgenden Wochenende steht die Sprengung der alten Scherler Brücke an, die marode ist und deshalb ersetzt werden muss. Die dritte Vollsperrung steht dafür von Freitag, 30. April, 18 Uhr bis Montag, 3. Mai, 5 Uhr, an. Am 30. April wird die Willertshagener Straße im Sprengzeitraum von 20 Uhr bis 23 Uhr voll gesperrt. Wie die Regionalniederlassung von Straßen.NRW mitteilt, wird eine Umleitungsstrecke als U7 ausgeschildert.