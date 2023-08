Bröckelnde Bruchsteinmauer: Pfarrei sammelt Angebote

Von: Frank Zacharias

Die Bruchsteinmauer unterhalb der Kirche St. Marien ist in keinem guten Zustand. Die Pfarreileitung hat das im Blick und sammelt noch Angebote für die Sanierung. © F. Zacharias

Wenn es um die Katholische Kirche im Allgemeinen geht, ist oft von Stillstand zu hören, von althergebrachten Strukturen, die nicht aufgebrochen werden. Auf die Meinerzhagener Pfarrei St. Maria Immaculata trifft das definitiv nicht zu.

Meinerzhagen – Nach dem Weggang von Pfarrer Peter Kroschewski, der drei Jahre im Amt war und nach Schwelm wechselte, hat sich hier personell viel getan. Seit Juni kümmert sich ein ganzes Pfarreileitungsteam um die Belange der Gemeinden St. Marien in Meinerzhagen, St. Josef in Kierspe und St. Christophorus in Valbert.

Ein Umbruch, der für sich viel Arbeit bedeutete, während es an anderen Stellen der Gemeinde bröckelt – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn während des personellen Umbruchs hat sich eine weitere Baustelle aufgetan.

Bruchsteinmauer seit längerer Zeit beschädigt

Die Bruchsteinmauer der Kirche St. Marien an der Kampstraße ist seit längerer Zeit beschädigt. Mittlerweile haben sich einzelne Steine bereits gelöst. Ein Problem, das der Pfarreileitung aber durchaus bewusst sei, wie Tina Bock, Verwaltungsleiterin und hauptamtliche Pfarrbeauftragte, auf Anfrage unserer Redaktion erklärt.

„Uns liegen bereits erste Angebote vor, wir warten aber noch auf weitere. Das ist derzeit nicht immer ganz einfach – da muss man einzelne Handwerker immer wieder dran erinnern“, sagt Bock, die aber noch auf weitere Angebot hofft, da man sich letztlich eine sichere, aber auch günstige Lösung erhofft. „Da können wir nicht einfach das Erstbeste nehmen“, betont die Verwaltungsleiterin.

Zahlreiche Aufgaben für neues Pfarreileitungsteam

Die Bruchsteinmauer sei dabei nur ein Teil zahlreicher Aufgaben, die das Pfarreileitungsteam nun anzugehen habe. So sei etwa auch das Thema „Pfarrhaus“ durch die personellen und strukturellen Änderungen ins Stocken geraten. Abriss oder Sanierung, wo soll die Reise für die katholische Gemeinde generell hingehen? Mittlerweile lägen hierzu konkrete Vorschläge vor, die in Arbeitsgruppen erörtert und beraten würden. Eine Projektgruppe müsse überdies klären, was finanziell überhaupt machbar ist.

Auf das fünfköpfige Pfarreileitungsteam, dem auch die Pastoren Gregor Myrda und Patrick Schnell sowie die ehrenamtlichen Pfarrbeauftragten Holger Kappes und Ulrich Jatzkowski angehören, kommen viele Aufgaben zu. Diese zu koordinieren, sei gerade in dieser frühen Phase nicht immer einfach, sagt Tina Bock. Aber am Ende soll die gesamte Pfarrei von den neuen Strukturen profitieren. Das Leitungsteam ist zunächst für drei Jahre berufen worden. Dass sich anschließend ein Pfarrer findet, der sämtliche Aufgabenfelder wieder abdeckt, gilt als unwahrscheinlich.