Neubau für Feuerwehr später als geplant – wegen Brandschutz

Von: Sarah Lorencic

Die einzelnen Schritte der Erweiterungen am Gerätehaus am Florianweg sind nicht zu übersehen. Weitere sind nicht realisierbar. Stattdessen soll eine Fahrzeughalle in Leichtbauweise kurzfristig Abhilfe schaffen. Archi © Helmecke

Die Kosten liegen genau im Rahmen, die Ausschreibung ist erfolgt. Und doch kam es zu einer unplanmäßigen Verzögerung.

Meinerzhagen – Die Ausschreibung für die geplante Fahrzeughalle in Leichtbauweise am Feuerwehrgerätehaus am Florianweg des Löschzugs Meinerzhagen ist erfolgt, wie Friedrich Rothaar im Bauausschuss am Mittwoch mitteilte. Die Kosten liegen etwas unter 100 000 Euro und damit voll im Mittelansatz, der vorgesehen war.

Ursprünglich befand sich im Ergebnisplan des Jahres 2022 ein Haushaltsansatz von 25 000 Euro, um die Fahrzeugbox 2 am Feuerwehrgerätehaus baulich an Maße und Masse des neuen „Gerätewagen Logistik“ (GW-L) anzupassen. Die Umsetzung dieses Bauvorhabens ließ sich mit diesen Finanzmitteln aber aufgrund der massiv gestiegenen Preise für Stahlträger und Baumaterialien nicht realisieren, sodass mit Kosten in Höhe von 50 bis 60 000 gerechnet werden musste.

Aufgrund des mittelfristig ohnehin geplanten Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses war es aus Sicht der Verwaltung nicht zu verantworten, Mittel in dieser Höhe in dem Objekt zu verbauen. So entstand die Idee eines Neubaus einer Fahrzeughalle in Leichtbauweise. Und dieser kommt man nun einen Schritt näher.

Verzögerter Bau wegen Brandschutzordnung

Jan Blume (CDU) fragte im Ausschuss nach, warum der Neubau so lange dauert, obwohl die Entscheidung im Rat bereits Anfang des Jahres getroffen wurde. „Muss im Winter wieder gekratzt werden?“, wollte Blume zum Zeitplan wissen. Wie Piero Del Casale aus der Verwaltung erklärte, habe es Schwierigkeiten bei der Baugenehmigung gegeben. Jetzt soll der Auftrag aber kurzfristig erteilt werden. Rolf Puschkarsky (SPD) hakte nach, welche Schwierigkeiten es gab. Wie Friedrich Rothaar erklärte, musste der Neubau aufgrund der Brandschutzordnung umgebaut werden.

Der sogenannte Brandüberschlag zwischen Bestand und Neubau müsse fünf Meter betragen, betrug aber wesentlich weniger. Der Neubau wurde um einige Meter in Richtung der Parkfläche verschoben. In diesem Zuge sprach Jan Blume einmal mehr die Parkproblematik am Florianweg an. Geplant sei eine genaue Kennzeichnung der Parkflächen, wie Rothaar erläuterte, aber dass das ausreicht, wagte Jan Blume zu bezweifeln. Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck schlug vor, das Gespräch mit Christian Bösinghaus zu suchen, der in seiner Doppelfunktion zum einen als Leiter der Feuerwehr und als Fachdienstleiter Gebäudemanagement fungiert.