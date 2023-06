Brand in Wald: Feuerwehr greift schnell ein

Von: Simone Benninghaus

Der Löschzug Meinerzhagen löschte einen Flächenbrand. © Benninghaus

Der Löschzug Meinerzhagen rückte am Sonntagmorgen zu einem Flächenbrand aus.

Meinerzhagen - Ein aufmerksamer Spaziergänger, der am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr in einem Waldstück hinter der Ijsselmuidener Straße/oberhalb der Talstraße unterwegs war, einen Brand. Er alarmierte die Feuerwehr und der Löschzug Meinerzhagen rückte mit zwölf Einsatzkräften aus. Durch ihr rasches Eingreifen konnten diese verhindern, dass sich der Flächenbrand weiter ausbreitete. Da sich sich das Feuer an einem Hang abseits des Weges befand, wurden auch Löschrucksäcke eingesetzt, die die Feuerwehr zur Waldbrandbekämpfung nutzt.