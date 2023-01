Bodo Wartke kommt in die Stadthalle

Teilen

Am Freitag, 17. Februar, kommt der Kabarettist Bodo Wartke mit seinem Programm „Wandelmut“ in die Stadthalle Meinerzhagen. Tickets sind im Vorverkauf bereits verfügbar.

In virtuos-gereimter Manier macht sich Bodo Wartke auf den Weg und findet Antworten auf den Wandel im Großen wie im ganz Persönlichen: Mutig sein! Die Macht der Phantasie nutzen! Klare Kante zeigen, wo es erforderlich ist! Der Klavierkabarettist lässt nicht nur alle an seinen Gedanken über den Weltenlauf teilnehmen, auch seine eigene Wandlung wird von ihm hinterfragt und persönlich und humorvoll besungen.

Bodo Wartke berührt mit seinen vertonten Geschichten, gerade weil er die ernsten Töne nicht auslässt und die Widrigkeiten und Zweifel mit Humor und Zuversicht betrachtet.

Am Freitag, 17. Februar, kommt der Kabarettist Bodo Wartke mit seinem Programm „Wandelmut“ in die Stadthalle Meinerzhagen. Der Einlass ins Foyer beginnt ab 19 Uhr, ab 19.30 Uhr wird der Saal geöffnet. Karten sind im Vorverkauf bei den Buchhandlungen Schmitz und Timpe, dem Atellier Albrecht und online unter www.kuk-verein.de erhältlich. Im Vorverkauf kostet ein Ticket regulär 35 Euro und ermäßigt 16 Euro. An der Abendkasse kostet ein Ticket regulär 40 Euro und ermäßigt 18 Euro.