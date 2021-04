Mega-Blitz schlägt in Hausdach im MK ein - Schornstein weggesprengt

„Wilder Hausrüttler“

Großeinsatz für die Feuerwehr am Donnerstag gegen 14 Uhr. Ein Mega-Blitz sprengte an einem Haus in Meinerzhagen den Schornstein weg.

Meinerzhagen - Die Scheiben wackelten noch in der Innenstadt, als am Donnerstag gegen 14 Uhr der Blitz in ein Haus am Grünenbecker Weg in Meinerzhagen einschlug. Dabei wurde der Schornstein regelrecht weggesprengt.

Das Dach wurde beschädigt, auch ein davor geparktes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand, es entstand erheblicher Sachschaden. Glück im Unglück: Ein Feuer entwickelte sich nach dem Einschlag nicht.

+ Die Daten zu dem Blitzeinschlag in Meinerzhagen stammen vom Blitz Informationsdienst von Siemens (BLIDS). Dabei handelt es sich um ein kommerzielles Blitz-Ortungssystem der Siemens AG. Der Blitz in der Mitte zeigt den Einschlagsort. © Kachelmannwetter

Mega-Blitz in Meinerzhagen hatte 233 Kiloampere

Nach den Daten von Kachelmannwetter schlug der Erdblitz in Meinerzhagen um 13.56 Uhr ein. Er hatte eine Stärke von 233 kA (Kiloampere). „Ab einer Stärke von 100 kA sprechen wir von einem sehr starken Blitz, einem ‚wilden Hausrüttler‘“, erklären die Meteorologen auf ihrer Internetseite.

Die Feuerwehr in Meinerzhagen rückte mit acht Autos, darunter die Drehleiter, und zahlreichen Einsatzkräften aus. Auch das DRK und die Polizei waren vor Ort. Der nahe Kreisverkehr wurde gesperrt, eine Weiterfahrt über „Schlund“ war nicht möglich.

Ende März hatte ein heftiger Blitzeinschlag für einen Stromausfall in Hamm gesorgt. Er war mit 236 kA in etwa so stark wie Blitz in Meinerzhagen.