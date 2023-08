Blind, aber der beste Feger

Inklusion im MK

+ © Lorencic, Sarah Achim Huckel und Andreas Weil (rechts) bei der Mittagspause auf dem Listerhof. Sie kennen sich bereits seit elf Jahren. © Lorencic, Sarah

Inklusion im Kleinen: Mitarbeiter auf dem Listerhof ist mehrfach gehandicapt und arbeitet immer von März bis Oktober.

Meinerzhagen – In der einen Hand den Besen, in der anderen den Gehstock. Keiner fegt besser als er. Das sagt zumindest Achim Huckel über seinen am längsten auf dem Listerhof beschäftigten Mitarbeiter Andreas Weil. Und das, obwohl der 61-Jährige blind ist und körperlich wie geistig behindert. Seit elf Jahren arbeitet der Attendorner auf dem Pferdehof, immer von März bis Oktober.

Zwei Prozent Sehkraft

In den anderen Monaten ist es zu dunkel für Andreas Weil. Er ist zwar fast vollkommen erblindet, von zwei Prozent Sehkraft sprechen die Ärzte noch, wie er sagt, aber Kontraste kann er noch wahrnehmen – dafür aber muss es zumindest taghell sein. Montags und dienstags arbeitet er immer in den Märkischen Werkstätten. Die Arbeit sei auch ok, aber er möchte sich lieber bewegen als sitzen.

+ Blind und mit Behinderung arbeitet Andreas Weil auf dem Listerhof. Er fegt das Gelände, füllt die Futtertröge für die Pferde und ist seit elf Jahren eine der guten Seelen auf dem Hof. Die Pferde kennt er bei Namen und den Hof so gut, dass er seine Augen hier gar nicht braucht, wie er sagt. © Lorencic

Der Tag auf dem Reiterhof beginnt für Andreas Weil um 8 Uhr. Dazu wird er Zuhause in Attendorn von einem Fahrdienst abgeholt. Umgeben von Pferden warten auf den 61-Jährigen einige Aufgaben. Er fegt den gesamten Hof, füllt die Futtertröge und bewässert die Ecken in der Reithalle, die die Sprinkleranlage nicht erreicht. Alle Aufgaben erfüllt er trotz zahlreicher Handycaps mit größter Sorgfalt, wie Achim Huckel lobt. Und auch wenn man meinen könnte, Andreas Weil erledige nur Kleinigkeiten, haben diese eine große Wirkung für den restlichen Ablauf auf dem Reiterhof.

Keine Abzüge bei der Rente

Von November bis Februar wird der Kollege daher auch schmerzlich vermisst, wie sein Chef sagt. Aber er wird noch einige Jahre etwas von ihm haben. Denn bis er 65 Jahre alt ist, sagt Andreas Weil, will er auf jeden Fall noch arbeiten.

Er wolle keine Abzüge bei seiner Rente, wie er erklärt. Und: ihm macht die Arbeit Spaß. Gerade jetzt, mitten im Sommer. Es ist warm und das Wetter macht die Arbeit an der frischen Luft angenehm.

Neue Hüfte

Dabei hat der Attendorner kürzlich eine neue Hüfte bekommen und neuerdings auch eine Gleichgewichtseinsstörung, weshalb er eine Gehhilfe braucht. Für seine Arbeit aber sei das kein Problem. Hatte er sonst beide Hände für den Besen, hat er jetzt halt nur noch eine – die andere hält den Gehstock.

+ Die Futtertröge hat Andreas Weil alleine gefülllt und dafür Heu von einem Strohballen in die großen Eimer gefüllt. © Lorencic, Sarah

Lieber so, als Gefahr zu laufen hinzufallen, sagt er. „Nicht, dass die Hüfte wieder kaputt geht.“ Das Röntgenbild der alten Hüfte habe sein Bruder als Laie als „richtig kaputt“ kommentiert. „Manchmal ist es auch gut, wenn man nichts sehen kann“, sagt der 61-Jährige dazu und lacht.

Blind ist der Attendorner, weil er die RP-Krankheit hat, wie er sagt, aber nicht weiß, wofür die Buchstaben stehen. „Ich kann nicht mehr so gut sehen wie ich gerne möchte“, sagt Andreas Weil. Die Retinopathia pigmentosa (RP) steht für eine Gruppe von erblichen Augenerkrankungen, bei der die Netzhaut zerstört wird. Die Krankheit ist unheilbar. Betroffen sind auch drei seiner fünf Geschwister.

+ In der Pause raucht der 61-Jährige gerne eine Pfeife mit Vanille-Tabak. © Lorencic, Sarah

Wie er trotzdem so ordentlich arbeiten kann? Die Antwort darauf fällt dem Listerhof-Mitarbeiter leicht. Er nutze seine anderen Sinne. Seine Füße zum Beispiel, um zu fühlen, was auf dem Boden liegt. Aber er kenne de Hof ohnehin in- und auswendig. Und „zur Not“, sagt er, „verlasse ich mich auf meine Ohren“.

Inklusion im Kleinen

Auf dem Listerhof versucht Achim Huckel Inklusion im Kleinen zu leben, wie er sagt. In den vergangenen zehn Jahren, sagt er, haben Menschen mit Handycap viel Lobby verloren. Zu den Zuständen in Heimen findet der Pferdewirt klare Worte: „Die Menschen werden in Heimen nur noch verwahrt.“ Alles werde auf Pfleger abgestützt, Geld werde gespart und Betreuer gebe es kaum noch. „Das ist nicht nur schade, es ist einfach nicht richtig.“ Er wünscht sich mehr gelebte Inklusion und auch mehr Förderungen.