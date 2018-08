Großartiger Auftakt des Meinerzhagener Schützenfestes

Hunderte Schützen zogen am Samstag beim ersten Umzug durch die Innenstadt.

Meinerzhagen - Sommer, Sonne, Schützen-Meer: Dass sich Schützen erwartungsgemäß auch von „erschwerten“ Bedingungen nicht abhalten lassen, bewies sich zum Start des Meinerzhagener Schützenfestes am Samstag.

Ein „heißes Fest“ nicht nur angesichts der Temperaturen versprach Hauptmann Karsten Köhler den Blaukitteln bei einem gelungenen Auftakt vor neuer Kulisse. „Nach einem Ausflug auf die Bahnhofstraße“, wie der Hauptmann an die umbaubedingten Bedingungen vor zwei Jahren erinnerte, wurde der Otto-Fuchs-Platz am Samstag zum ersten Mal als neuer Antreteplatz von den Blaukitteln eingenommen.

Vor der Stadthalle bot sich damit ein altbekanntes Bild in neuer Optik. Auf dem neuen Gelände bemühte sich zunächst Hauptfeldwebel Hans-Joachim Mühle, Ordnung in die Reihen zu bringen. Der erste Marsch der einzelnen Züge und gnadenlos brennende Sonne auf dem Stadtplatz verlangte auch dem wackersten Schützen einige Anstrengung ab – wer ein schattiges Plätzchen unter den Bäumen oder am Bierwagen ergattert hatte, gab dieses ungern auf. „Das sieht noch etwas grausam aus“, wetterte daher der Hauptfeldwebel und fuhr wie gewohnt locker fort: „Ein Schluck und weg ist das Zeug. Jungens, kommt ran!“.

Sein Ruf blieb nicht ungehört, und das Bild, das sich kurz darauf bot, stimmte wohl nicht nur den Hauptfeldwebel glücklich („Mir geht das Herz auf, wenn ich euch vor mir sehe!“). Bei der WM sei nicht viel los gewesen, erinnerte Mühle bei seiner Begrüßung der Schützen. Das Trikot sei in der Ecke verstaut worden. „Dafür ist seit ein paar Tagen der blaue Kittel ans Tageslicht befördert worden!“

Robust und pflegeleicht, das seien die Meinerzhagener Schützen, befand Mühle, und war überzeugt: „Wir sind Teamplayer und die Weltmeisterschaft im Feiern lassen wir uns nicht entgehen!“ Zum Teamspirit gehört natürlich auch das ordnungsgemäße Verhalten. Einige Verhaltensregeln gab der Hauptfeldwebel seiner „Mannschaft“ mit auf den Weg, ehe schließlich Hauptmann Karsten Köhler die Schützen zur Begrüßung des Oberst präsentieren ließ.

Oberst Achim Freyer richtete seinen Dank an alle, „die dazu beitragen, dass unser Fest so stattfinden kann, wie es der jahrhundertelangen Tradition entspricht.“ Dabei schloss er auch die Nachbarschaftsfeiern ein, mit denen die Gemeinschaft gefördert werde. Die große Anzahl an Blaukitteln, die vor ihm Aufstellung genommen habe, erfülle ihn mit Stolz und Demut: „Was sind wir für eine blaue Macht!“, freute sich Freyer. Das sei der Beweis, das der Schützengedanke, der von den Vorvätern gesät worden sei, prächtig aufgegangen sei. Tradition, Sitte, Heimatverbundenheit, Disziplin und Freundschaft seien kein leeres Geschwätz. Der Oberst verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich das Fest in die Historie der vorangegangenen Feste einreihen möge: „Wir begehen es, wie es schon unsere Urgroßväter getan haben.“

Dazu zählte am Samstag der Marsch des großen Zuges zur Jesus-Christus-Kirche, um hier die ehrwürdigen Fahnen abzuholen. Weiter ging es von dort aus zum Ehrenmal. Zwischendurch wurde bei über 30 Grad auch immer mal wieder „Proviant“ gereicht – in Form von Wasserflaschen. Willkommen waren auch die gemächlichen Töne, die die Musiker des Musikvereins Grünkraut auf der Hochstraße anschlugen. Im entspannten „Schlenderschritt“ statt zu zackigem Marsch ging es hinauf zur Heerstraße. Und auch den Musikkapellen zollten die bestens eingestimmten Zuschauer auf Balkonen und am Straßenrand Respekt: „Ihr seid großartig. Riesenkompliment und Dankeschön!“

Pfarrerin Petra Handke ging beim Feldgottesdienst auf das von Eugen Krumme verfasste traditionelle Schützenfestlied ein. „Wenn der Böller vom Ebbehang kracht, machen sich viele auf den Weg zum Fest. Es ist schön, dass wir dies alle ohne Angst tun können, denn Böllerkrachen bedeutet für uns: Das Fest wird eingeläutet.“ Was für ein Luxus und was für ein Geschenk sei es doch, entspannt auf ein Fest zu gehen. „In vielen Regionen ist das nicht selbstverständlich, und auch durch unsere Geschichte wissen wir das.“ Frieden sei keine Selbstverständlichkeit, erinnerte Petra Handke und appellierte daher, dass das couragierte Bemühen um ein friedliches Miteinander nicht nachlassen dürfe, ehe der Meinerzhagener König Michael Illberg den Kranz am Ehrenmal niederlegte.

