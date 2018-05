St. Martin wird aufgegeben, Neubau in St. Marien?

Meinerzhagen/Kierspe - Die katholische Kirchengemeinde St. Maria Immaculata „schrumpft“. Fakt ist: Der Standort St. Martin wird aufgegeben, neues Zentrum in Meinerzhagen soll St. Marien werden. Dazu müssen laut Pfarrentwicklungsprozess allerdings „neue Strukturen“ geschaffen werden.

Aus dem 42 Seiten starken „Votum“, einem Papier von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand, geht hervor, dass alle Beteiligten es für sinnvoll halten, „auch die Kirche St. Marien aufzugeben und an gleicher Stelle einen Neubau zu wagen“. Zum Hintergrund: Der Pfarreientwicklungsprozess des Bistums Essen soll die Weichen für die Zukunft stellen. Lange sinkende Einnahmen aus der Kirchensteuer und eine im ganzen Bistum zurückgehende Zahl der Katholiken stellt auch St. Maria Immaculata mit den Standorten Meinerzhagen, Valbert, Grotewiese, Kierspe und Rönsahl vor enorme Herausforderungen. Diesen zu begegnen, ist ein Ziel des Pfarrentwicklungsprozesses. Und dabei kommen auch die beiden verbliebenen Meinerzhagener Standorte „ins Spiel“.

„Immobilien-Zustand teilweise beschämend“

Dass St. Martin – ausgenommen der dortige Kindergarten – keine Zukunft als Pfarrzentrum haben wird, ist schon seit dem Jahr 2016 bekannt. Die Neubau-Pläne in St. Marien werden allerdings erst jetzt intensiver vorangetrieben. Keines der beiden Zentren in Meinerzhagen sei in einem solchen Zustand, dass es in ein nachhaltiges Gebäudekonzept der Pfarrei passe. „Der Zustand der Immobilien und Liegenschaften ist stellenweise beschämend“, heißt es im Meinerzhagener „Votum“, das Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck jetzt formell bestätigte. Er favorisiert allerdings eine andere Lösung: „Sie haben im Rahmen des Entwicklungsprozesses in Rönsahl eine ökumenische Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde zur gemeinsamen Nutzung der Servatiuskirche begonnen. Zu dieser Konzentration und Bündelung der Kräfte bitte ich Sie darüber hinaus, auch für die wichtige Standortfrage in Meinerzhagen sehr ernsthaft alle Möglichkeiten einer gemeinsamen Nutzung der Jesus-Christus-Kirche auszuloten, bevor Neubaupläne entwickelt werden.“

„Vorbehalte gegen ökumenische Nutzung“

Im „Votum“ aus Meinerzhagen wird in dieser Hinsicht allerdings noch kein Optimismus verbreitet. Dort heißt es von katholischer Seite: „Das ökumenische Miteinander in Meinerzhagen ist gut. Für die Idee einer ökumenischen Nutzung der alten Jesus-Christus-Kirche als Pfarrkirche beider Konfessionen bestehen auf evangelischer Seite noch Vorbehalte.“

Wunsch nach einem engeren Schulterschluss

Wie es nun weitergeht, hängt von den Gesprächen ab, die jetzt noch zum Thema Ökumene geführt werden sollen. In einem Pressegespräch, zu dem Pfarrer Thorsten Rehberg, Ulrich Jatzkowski als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates und Dr. Gabriele Menger als stellvertretende Kirchenvorstands-Vorsitzende eingeladen hatten, wurde Rehberg deutlicher: „Der Bischof wünscht sich, die Möglichkeiten einer ökumenischen Kooperation auszuloten, um Gebäude oder Gebäudeteile miteinander zu nutzen. Vielleicht ist hier ein engerer Schulterschluss möglich.“

Entscheidung käme zu früh

Der evangelische Pastor Klaus-Kemper Kohlhase bezeichnete die Ökumene in Meinerzhagen auf MZ-Anfrage als „Herzensangelegenheit“. Hinsichtlich einer gemeinsamen Nutzung der Jesus-Christus-Kirche äußerte er sich so: „Wir selbst sind in der Gemeinde in einem Zukunftsprozess und erarbeiten eine Konzeption. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir deshalb noch nicht über eine gemeinsame Nutzung von Gebäuden entscheiden, weil dieser Prozess eben noch nicht abgeschlossen ist.“ Man bleibe aber in Kontakt.