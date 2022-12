„Bis zum bitteren Ende“: Testzentrum in der Stadthalle will weitermachen

Von: Simone Benninghaus

Für Besuche in Heimen oder Krankenhäusern ist ab Freitag kein bestätigter Test mehr notwendig. © Zacharias, Frank

Der Glaube wird auch in Sachen Corona-Tests ab diesem Freitag das Prinzip sein. Vor Weihnachten lockert NRW die Testverordnung. Damit endet die Pflicht, in Pflegeheimen und Krankenhäusern ein offiziell bestätigtes negatives Ergebnis eines Corona-Testzentrums vorzuweisen.

Meinerzhagen – Im Wilhelm-Langemann-Haus an der Mühlenbergstraße lag die konkrete Verordnung bis Donnerstagmittag noch nicht vor. „Es kann sein, dass die heute Abend kommt“, so Einrichtungsleiterin Ingrid Papst. Bislang mussten Besucher entweder ein negatives Testergebnis einer Teststelle vorweisen können oder konnten die Möglichkeit im Pflegeheim in Anspruch nehmen, sich vor einem Besuch vor Ort testen zu lassen. Zwei Stunden täglich sei dieses Angebot gemacht worden. Das sei künftig nun nicht mehr erforderlich. „Wir müssen aber für Besucher, die sich selbst nicht testen möchten oder nicht in der Lage dazu sind, weiter die Testmöglichkeit anbieten“, so Papst. Dass man vor dem Besuch einen Selbsttest durchgeführt habe, müsse man künftig mündlich versichern. Da habe sie schon die Sorge, dass manche Besucher das nicht tun werden, bevor sie in das Seniorenheim kommen, befürchtet Ingrid Papst.

Derzeit „Corona-frei“

Derzeit sei man in der Einrichtung „frei“. Weder bei Bewohnern, noch bei Mitarbeitern gebe es Infektionen. Vor Beginn des Advents habe das noch anders ausgesehen. Ende November bis zur zweiten Dezemberwoche habe es mehrere Positiv-Fälle sowohl bei Heimbewohnern als auch bei Angestellten gegeben. Glücklicherweise seien alle Erkrankungen leicht verlaufen.



Corona: Dunkelziffer ist hoch

Auch im Testzentrum an der Stadthalle wird die neue Regelung kritisch gesehen. „Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Sabrina Subat, Geschäftsführerin des Betreibers medi-co consulting GmbH, Insbesondere im Hinblick auf den ohnehin schon angespannten Zustand vor allem in Kliniken betrachte sie die neue Regelung als besorgniserregend. Wenn Krankenhäuser nun ohne ein bestätigtes negatives Testergebnis aufgesucht werden könnten, werde das Corona-Virus „reingeschleppt“. Dabei sei der Krankenstand jetzt schon hoch – genauso wie die Dunkelziffer hinsichtlich der Corona-Infektionen. Es bleibe daher abzuwarten, wie Kliniken die neue Regel umsetzten.



Lockerung könnte Folgen für Personallage haben

Die extremen Lockerungen könnten dazu führen, dass die Personallage noch kritischer würde, so Subats Sorge, die zudem davon ausgeht, dass die Besucherzahl im Testzentrum „schlagartig“ weniger werden wird. Bisher sei das Testzentrum immer noch gut besucht worden. Während viele Teststellen ringsherum ihren Betrieb bereits eingestellt hätten, habe man das in Meinerzhagen nicht gemacht. „Wir sind im Kampf gegen die Pandemie gestartet, um das bis zum bitteren Ende durchzuziehen.“



Welche Folgen sich aus der neuen Regelung für das Test-Angebot in der Stadthalle ergeben werden, müsse man nun sehen. Die Öffnungszeiten seien bereits vorher ein wenig angepasst worden. So fange man samstags eine halbe Stunde später an, die Möglichkeit, sich freitags zwischen 17 und 19 Uhr testen zu lassen, besteht nicht mehr. Das Testzentrum schließt dann um 13 Uhr, dienstags sei nur noch bis 17 statt vorher 19 Uhr geöffnet. „Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“ Noch Ende November hatte Sabrina Subat im Gespräch mit der MZ angekündigt, die „Zelte nicht abbrechen“ zu wollen. Die neuen Regelungen durch die neue Verordnung waren da aber noch nicht absehbar.



PCR-Tests auf „relativ hohem“ Niveau

Bislang habe auch die Anzahl der durchgeführten PCR-Tests auf „relativ hohem“ Niveau gelegen, „weil viele das nicht mehr anbieten“, so Subat. Das Ergebnis eines PCR-Tests sei bei einer Corona-Infektion aber die Voraussetzung, um ein Genesenen-Zertifikat zu erhalten. Das sei wohl für viele Betroffene ausschlaggebend, weshalb sie den PCR-Test in Anspruch nehmen würden.



Leiterin Ingrid Papst hofft indes, dass Besucher des Wilhelm-Langemann-Hauses die neuen Regelungen zum Schutz der Bewohner einhalten und einen Selbsttest durchführen, bevor sie das Haus betreten. Wenn jemand Symptome habe, werde sie versuchen, den- oder diejenige zu überzeugen, einen weiteren Test in der Einrichtung zu machen. „Ein Ergebnis kann ja auch mal falsch sein.“