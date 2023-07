Schwerer Motorradunfall: Biker stößt mit Auto von junger Mutter zusammen - Lebensgefahr

Biker schwebt nach schwerem Verkehrsunfall nicht mehr in Lebensgefahr - Schuldfrage noch offen

Von: Sarah Lorencic, Katharina Bellgardt, Georg Dickopf

Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt. © Lorencic

Unfall mit schwersten Verletzungen auf der L707: Ein Motorradfahrer musste ins Klinikum Dortmund-Nord geflogen werden. Er kollidierte auf der Nordhelle mit dem Auto einer jungen Mutter.

Meinerzhagen - Update 17. Juli, 16.05 Uhr: Nach den Angaben der Polizei schwebt der am Donnerstag auf der Nordhelle schwer verletzte Motorradfahrer nicht mehr in Lebensgefahr. Der 71-Jährige aus Neuenrade wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Dortmund-Nord geflogen, wo sich sein Zustand mittlerweile stabilisiert hat.

Der genaue Unfallhergang und die Schuldfrage sind nach den Angaben von Polizeisprecher Marcel Dilling noch offen, da der Motorradfahrer bislang nicht vernehmungsfähig war. „Über die Schuldfrage entscheiden letztlich andere“, so Dilling.



Passiert war der Unfall am Donnerstag gegen 17.10 auf der L707. Involviert waren außerdem eine Autofahrerin aus Lüdenscheid und ein drei Monate altes Baby, die beide unverletzt blieben.



Wie es zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt – die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Laut Zeugenaussagen sei es innerhalb des Überholverbots zu der Kollision mit dem vorausfahrenden Kia gekommen. Laut Polizei touchierte das Motorrad den Wagen und kam durch die Berührung von der rechten Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer schleuderte über die Fahrbahn nach links in die Böschung.



Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund hatte die Beamten vor Ort bei der Spurensuche und Spurensicherung unterstützt. Die Landstraße war sechs Stunden bis nach Mitternacht gesperrt.



Update 14. Juli, 7.50 Uhr: Der Motorradfahrer war auf einer Yamaha in Richtung Herscheid auf der L707 unterwegs, als er in einer lang gezogenen Rechtskurve den Kia Picanto einer 31 Jahre alten Frau aus Lüdenscheid überholen wollte. Dabei touchierte der 71-Jährige das Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Dortmund Nord gebracht. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen mit.

Die Autofahrerin und ihr drei Monate altes Baby blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 2000 Euro. Beide Fahrzeuge - Kia und Motorrad - wurden zur weiteren Auswertung sichergestellt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund unterstützte die Beamten vor Ort bei der Spurensuche und

-sicherung. Die Straße war bis kurz nach Mitternacht voll gesperrt.

Schwerer Motorradunfall: Biker stößt mit Auto von junger Mutter zusammen - Lebensgefahr

Erstmeldung 13. Juli, 19.20 Uhr: Dienstgruppenleiterin der Polizei Lüdenscheid, Anna Brauckmann, erklärte gegenüber come-on.de, dass der Biker gegen 17.10 auf der Nordhelle (L707) im Überholverbot einen Kia überholte. Laut Polizei touchierte das Motorrad den Wagen und kam durch die Berührung von der rechten Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer schleuderte über die Fahrbahn nach links in die Böschung.

Im Wagen saß eine 31-jährige Frau aus Lüdenscheid und ein drei Monate alter Säugling. Die Beiden blieben unverletzt.

Die Nordhelle (L707) ist noch für mehrere Stunden gesperrt. © Lorencic

Die L707 ist noch für mehrere Stunden gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei wurde angefordert und untersucht den Unfallort.

