Biermesse am Wochenende mit DJ und ohne Limit

Von: Simone Benninghaus

Am Wochenende findet in Meinerzhagen eine Biermesse statt © William Perugini/Imago

In der Listerhalle soll am es Wochenende rund gehen. Viele Biersorten warten auf hoffentlich viele Besucher.

Meinerzhagen - Im vergangenen Jahr gab es aufgrund der Corona-Pandemie noch Einschränkungen hinsichtlich der Gästezahl. Daher fand für die Biermesse des Prinzenclubs des Schützenvereins Zur Listertalsperre ein Kartenvorverkauf statt, und diese Karten waren in Null-Komma-Nichts vergriffen – mit der Folge, dass sich am Partyabend 500 Besucher in der Listerhalle vergnügten.

In diesem Jahr gibt es keine Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, und die Jungschützen wünschen sich erneut ein „volles Haus“, wenn sie für Samstag, 5. November, zu ihrer 13. Biermesse nach Hunswinkel einladen.



Freunde des Gerstenkaltgetränks werden dann garantiert wieder auf ihre Kosten kommen: Mehr als 15 verschiedene Biersorten werden an diesem Abend in den entsprechend dekorierten Hütten im Ausschank sein und können von den Besuchern gekostet werden. Für die nötige Grundlage sorgt „Boerger and Friends“ im Verpflegungswagen vor der Halle. DJ Dave Curtis wird außerdem für gute Stimmung und Party non stop sorgen. Los geht’s ab 19 Uhr.