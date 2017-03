Bewerbung zum „Portal“ für Naturpark wird konkreter

Meinerzhagen - Familien auf Schatzsuche am Eingang zum Naturpark? In Meinerzhagen soll das bald möglich sein – wenn es nach Vertretern von Verwaltung, Politik und Stadtmarketingverein geht.

Das Ziel: Die Stadt soll eine Portalkommune zum werden und damit eine von sechs sogenannten Schatztruhen im Naturpark-Gebiet beherbergen. Dafür muss bis Ende Mai eine enstprechende Bewerbung in der Geschäftsstelle des Naturparks vorliegen.

Wie Friedrich Rothaar, Fachbereichsleiter Technischer Service, auf MZ-Anfrage erklärte, fand dazu in der vergangenen Woche ein erstes Arbeitstreffen aller beteiligten Akteure statt. In den kommenden Wochen werde die Verwaltung nun eine Bewerbung ausarbeiten, die jedoch bestimmte Kriterien erfüllen muss. Welche das genau sind, wird ein einem 31-seitigen „Handbuch“ beschrieben, das die Fachhochschule Südwestfalen in Kooperation mit dem Naturpark erstellt hat.

Konkret soll es sich bei den Portalen („Schatztruhen“) um Räume handeln, die auf die Naturparkarbeit allgemein, aber auch die Besonderheiten der umgebenden Region hinweisen. Daneben sollen diese „Truhen“ sogenannte Juwelen beinhalten, Lieblingsorte von Menschen, die im Naturparkgebiet leben.

Die Suche nach sechs Standorten erfolgt dabei nicht willkürlich, sondern in Form einer „Schatztruhensuche“ – an der sich Meinerzhagen als potenzieller Portalstandort beteiligen will. Wie und in welcher Form, stehe dabei noch nicht fest, erklärte Rothaar. Wichtig sei jedoch, dass die Basiskriterien erfüllt werden. Dazu zählen unter anderem:

- Kosten- und barrierefreier Zutritt zum Portal.

- Zugang (zu Fuß oder per Rad) zu mindestens zwei Besonderheiten mit natur- oder kulturräumlichem Bezug innerhalb von 30 Minuten.

- Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr und ausreichende Parkmöglichkeiten.

- Öffnungszeiten von Ostern bis Oktober an mindetens fünf Tagen in der Woche.

- Freies WLAN.

Als Kernzielgruppe sollen Familien und Kinder im Fokus stehen.

Inwieweit Meinerzhagen die unterschiedlichen Gestaltungskriterien umsetzen wird, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, erklärte Friedrich Rothaar. Als Beispiele nennt das Bewerbungshandbuch jedoch Portale zu den Themen Wasser, Kyrill, Märchen, Moore oder auch Artenvielfalt, Forstwirtschaft, Baukultur, Aktivität und Gesundheit.

Auch zu möglichen Kosten beziehungsweise einem Budget für die Meinerzhagener „Schatztruhe“ konnte die Verwaltung noch keine Angaben machen. Nun werde – auch mit Hilfe eines externen Büros – ein Konzept ausgearbeitet.