Bewährungsstrafe nach Fahrerflucht

Von: Thomas Krumm

Nachdem er einen jungen Mann angefahren hatte, verließ der 66-jährige Autofahrer den Ort des Geschehens. Jetzt wurde er verurteilt. (Symbolbild) © Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa

Der 66-jährige Autofahrer, der in den frühen Morgenstunden des 14. November 2020 einen jungen Mann aus Marienheide in der Nähe der Einmündung der Straße Im Tempel angefahren und schwer verletzt hat, muss nicht ins Gefängnis.

Meinerzhagen/Hagen – Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hagen verurteilte den Angeklagten zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung - wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und unterlassener Hilfeleistung. Drei Jahre lang darf ihm keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden.

Wildschwein oder Mensch?

Am Anfang des Prozesses stand die Frage, ob der Angeklagte erkennen musste, dass er kein Wildschwein, sondern einen Menschen angefahren hatte. Die Antwort der Vorsitzenden Richterin Heike Hartmann-Garschagen auf diese Frage fiel weniger moderat aus als das Urteil: „Das können Sie uns nicht erzählen, dass Sie nicht gewusst haben, was da passiert war“, wandte sie sich direkt an den Angeklagten. Die Kammer nehme ihm nicht ab, dass er ernsthaft von einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein ausgegangen sei. Der Angeklagte habe das Unfallopfer also wissentlich mit lebensgefährlichen Verletzungen liegengelassen und ihn der Gefahr ausgesetzt, von einem nachfolgenden Fahrzeug überfahren zu werden.

Geschwindigkeit im erlaubten Bereich

Die Richter sahen bis zum Zusammenstoß aber kein nachweisbares Fehlverhalten des 66-Jährigen: Seine Geschwindigkeit lag mit 55 bis 65 Stundenkilometern unterhalb der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, und es gibt keinen Paragrafen der Straßenverkehrsordnung, der das Fahren mit Fernlicht auf Landstraßen – soweit die Verkehrslage das erlaubt – vorschreibt. Warum der 66-Jährige dem Fußgänger, den er vor dem Zusammenstoß etwa zwei Sekunden lang wahrnehmen konnte, nicht auswich oder bremste, blieb das große Rätsel des Verfahrens.

Die Vorsitzende sprach von einem „schicksalhaften“ Unfall – eine Umschreibung für eine Verkettung äußerst unglücklicher Zufälle. Da die Kammer keine Pflichtverletzung des Angeklagten vor dem Unfall feststellen konnte, gingen die Richter nicht davon aus, dass sich er sich nach dem Unfall in der sogenannten „Garantenstellung“ befand. Ein vorangegangener Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung hätte den Angeklagten noch stärker verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Opfer versorgt und das gesundheitliche Risiko minimiert wird.

Fehlende Solidarität als zusätzliche Belastung für das Opfer

Übrig blieb der Verstoß gegen das allgemeine Gebot der Hilfeleistung, das für jeden Menschen gegenüber jedem Menschen in Not besteht. Nach dem Ausheilen der schlimmsten Verletzungen sei die „fehlende Solidarität“ in hilfloser Lage das gewesen, was das Unfallopfer am meisten belastet habe, hielt die Vorsitzende dem Angeklagten vor – „dass er dort liegengelassen wurde“.

Auch für Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn stand fest: „Für den Angeklagten war klar, dass dort ein Mensch auf der Fahrbahn war.“ Er beantragte eine vollstreckbare Haftstrafe von drei Jahren. Verteidiger Stephan Kuhl beharrte darauf, dass sein Mandant das Unfallopfer bei „erschwerten Sichtverhältnissen“ nicht als Menschen erkennen konnte und hatte und beantragte einen Freispruch. Thomas Gärtner, der Anwalt des jungen Mannes, berichtete vor Gericht, dass dieser seine Mitschuld an dem Unfall durchaus anerkenne. Er habe kein Interesse daran, dass der Angeklagte ins Gefängnis müsse, sagte Gärtner.

Mit seinem Antrag einer 18-monatigen Bewährungsstrafe blieb der Opferanwalt unter dem von der Kammer letztlich verhängten Strafmaß.