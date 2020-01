Autoknacker schlägt im MK zu - mit einer Spitzhacke!

Aufbruch auf die harte Tour: Ein Autoknacker hat in Meinerzhagen zugeschlagen - mit einer Spitzhacke!

Meinerzhagen - Als eine Taxi-Fahrerin an der Meinerzhagener Lortzingstraße am Mittwochmorgen um kurz vor 7 Uhr zu ihrem am Straßenrand stehenden Ford Focus kam, entdeckte sie den Scherbenhaufen an der Beifahrertür.

Ein Unbekannter hatte die Scheibe zertrümmert, den Pkw durchsucht und Bargeld und ein älteres Handy aus dem Handschuhfach mitgenommen. Dafür hinterließ er neben dem Wagen sein Werkzeug: eine Spitzhacke! Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02354/91990.

Auto-Aufbruch: Das sagt die Polizei

Der Beutewert liege bei den meisten Autoeinbrüchen weit unter dem angerichteten Sachschaden. Hinzu kommen der Ärger und die Lauferei für die Opfer. Um möglichst keinen Anreiz zu bieten, sollten Autofahrer nichts im Auto hinterlassen.

"Selbst die Euro-Münzen in der Mittelkonsole bieten immer wieder den Anreiz für einen Einbruch", warnt die Polizei. "Die Hand- oder Laptoptasche auf dem Sitz bildeten geradezu eine Einladung. Ein "leeres" Fahrzeug bietet zwar keine Gewähr gegen Einbrecher, verringere aber das Risiko, so die Polizei.

