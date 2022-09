Betrug an der Haustür - auch mit einem Glas Wasser

Von: Simone Benninghaus

Kriminalhauptkommissar Michael Schneider und Tagespflege-Chefin Kathy Brandt (stehend) führten durch den lehrreichen Vortrag. © Schliek, Klaus

Die vermeintliche Spendensammlung, Gaszähler-Ablesung oder das vermeintlich harmlose Glas Wasser: Wer seine Haustür öffnet, geht zumeist von nichts Bösem aus. Doch immer häufiger fallen – vor allem ältere – Menschen auf Betrugsmaschen herein und erkennen oftmals zu spät, dass Täter sie unter einem Vorwand aufsuchen, um sie dann zu bestehlen.

Meinerzhagen – Wie man sich schützen kann und mögliche Betrugsmaschen an der Haustür erkennt, darüber informierte Kriminalhauptkommissar Michael Schneider jetzt in der Tagespflegeeinrichtung Herbstsonne. „Kriminelle suchen sich gern Personengruppen aus, die vermeintlich auf ihre Tricks leichter reinfallen – wie zum Beispiel ältere Menschen“, erklärte er.

Senioren werden gezielt aufgesucht

Schneider berichtete von Täterinnen und Tätern, die insbesondere Senioren gezielt in ihren Häusern und Wohnungen aufsuchen, um sie zu bestehlen. Unter einem Vorwand verschaffen sie sich Eintritt, indem sie zum Beispiel um ein Glas Wasser bitten oder sich gar als Polizisten, Amtsvertreter und Mitarbeiter der Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke ausgeben. „Öffnen Sie die Tür nur mit vorgelegter Türsperre, lassen Sie keine Unbekannten hinein und fordern sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis“, lauteten einige der Tipps. Zusätzlich gab es Hinweise zur Sicherung von Wohnungstüren. Sie reichten von der Anbringung eines Weitwinkel-Türspions über zusätzliche Sperrbügel bis zur Installation einer Gegensprechanlage.



Auf Gefahren aufmerksam machen

„Wir wollen unsere Senioren schützen, indem wir sie und ihr Umfeld mittels direkter Ansprache auf die Gefahren aufmerksam machen“, erklärt Kathy Brandt, Inhaberin der Pflegeeinrichtung im Haus in der Butmicke. Am Dienstag hörten daher neben den Tagesgästen auch deren Angehörige den lehrreichen Vortrag des Experten vom Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz mit Sitz in Hemer. Zuvor hatte es im August bereits einen Vortrag über Betrugsmaschen am Telefon gegeben.