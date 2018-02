Besucher bestaunen beim Oldtimer-Treffen "Exoten"

Valbert - Oldtimer „satt“ gab es am Wochenende wieder in Valbert zu sehen. Traditionell hatten Andreas Abel und sein Team zum alljährlichen Wintertreffen eingeladen.

1975 zum ersten Mal durchgeführt, ist die Veranstaltung seit Jahren weit über die Grenzen der heimischen Region bekannt und ein „Muss“ für die Fans alter Fahrzeuge, die im Wesentlichen militärischen Ursprungs sind.

Am Freitagabend noch eher unter sich, hatten die Fahrzeugeigentümer und Fahrer am Samstagvormittag bei ihrer ersten Ausfahrt an diesem Tag schon viele Zuschauer. Die wiederum hatten an der Ebbehalle eine Gasse gebildet, durch die Teilnehmer des Korsos bei der Rückkehr hinterm „Kommandowagen“ im Schritttempo fuhren.

Kettenräder und Schwimmwagen

Eine ideale Gelegenheit, um sich die wie an einer Perlenkette aufgereihten Motorräder, Schwimm- und Geländewagen, Kettenräder und natürlich auch den „klassischen Jeep“ im Fahrbetrieb anzuschauen.

Den ganzen Tag über hatten die Besucher des in der Ebbehalle aufgebauten Geräte- und Teilemarktes zudem ausgiebig Gelegenheit zu stöbern. Dringend benötigte Ersatzteil waren dort genauso zu haben, wie Informationsmaterial und selbstverständlich „gute Ratschläge“ für die Lösung des ein oder anderen technischen Problems.

Birnen, Dichtungen, warme Jacken und Westen, Mützen und Henkelmänner, die Bandbreite des Angebotes war vielseitig und umfangreich. Kaffee und Kuchen, Bratwurst und natürlich die Erbsensuppe aus der Feldküche aus dem Jahr 1942 ließen bei der Verpflegung keine Wünsche offen.

Gemütlicher Abend endet um Mitternacht

Bei der Geländefahrt am Nachmittag waren nochmals „Mann und Maschine“ gefordert. Letztere bewiesen aber eindrucksvoll, dass man auch ohne elektronischen Schnickschnack und mit zum Teil sehr rustikaler Technik ans Ziel kommen kann. Und für den „Notfall“ hatten diversen Schüppen, Spaten und Abschleppseile ihren leicht erreichbaren und angestammten Platz in der Ausrüstung auf den Fahrzeugen. So war der Spaß für Teilnehmer und Gäste vorprogrammiert. Mit einem gemütlichen Abend ging das Oldtimer-Treffen gegen Mitternacht zu Ende.